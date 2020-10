Dominiku, kde jste viděl příčiny porážky?

Domácím jsme to usnadnili tím, že jsme stříleli z nepřipravených pozic. Málo jsme to v útoku rozběhávali, takže domácí obrana byla pořád zabetonovaná na šesti metrech. Nevím, proč to nešlo. Doma s Lovosicemi nám to vycházelo.

Byl to podobný zápas jako posledně v Kopřivnici?

V Kopřivnici to byl kolaps ve druhé půli, tady ani pořádně nevím, co se s námi dělo. Musíme se z toho co nejrychleji vzpamatovat, vyříkat si chyby a neopakovat je. Sezona je ještě dlouhá, pro nás se nic nemění. Musíme dál sbírat body, i když teď budeme lehce pod tlakem.

Nepoznamenala váš výkon situace z konce první půle, kdy rozhodčí nepostřehli nohu domácího hráče a byl z toho zakončený brejk na 15:12?

Rozhodčí tu nohu asi neviděl, takže jsme do druhé půle šli za stavu minus tři, ale na to se nemůžeme vymlouvat. To nerozhodlo. Měli jsme celý druhý poločas na to, abychom to zvrátili.