Klub SC Bohumín v nedohrané sezoně s jedinou prohrou vedl východní skupinu druhé ligy a po anulaci sezony požádal Český svaz házené o možnost postoupit do první ligy.

„Zkusili jsme to. Kdbyychom nebyli první, tak o to nežádám. Ale vedlo nás k tomu jednak to, že bychom si první ligu rádi zkusili, což by pro holky byl velký svátek a pro město skvělá šance, jak se ukázat v celorepublikové soutěži, jednak by si to podle mého názoru tento tým i zasloužil. Sezonu měl vynikající, je na něm vidět velký potenciál,“ pochvaloval si Jaroslav Kalous, předseda klubu.

O dalším osudu ženského handbalu v Bohumíně bude jednat házenkářská exekutiva v Praze v druhé polovině května. „Když to vyjde, tak to vyjde. Když ne, nic se neděje. Pokusíme se o postup v další sezoně,“ nedělá si Kalous vrásky.

Klub ženské a dívčí házené v Bohumíně funguje sice jen pár let, ale už se vypracoval do pozice okresní jedničky. „Když jsem před šesti sedmi lety s házenou ve městě začínal, snažil jsem se držet kréda: Žít jako jedna házenkářská rodina. Naštěstí nám to vydrželo dodnes a možná i proto, že každý v klubu cítí pozitivní energii, se nám i vesměs daří. Máme vybudované už všechny věkové kategorie a ženský tým, který je vrcholem celé pyramidy, zažil nejlepší sezonu naší krátké historie,“ přibližuje Kalous.

Družstvo výrazně zvedl trenér Pavel Rekšák se svým asistentem Petrem Janošem. Kalous si je vyhlédl v sousední Porubě, kde působili u B-týmu žen, který však byl rozpuštěn, a oba tak kývli na nabídku z Bohumína.

„Pavel je odborník, který se házené věnuje celý život, oba navíc zapadli do naší házenkářské rodiny i charakterově. Na to osobně hodně dbám. Máme každé léto společné soustředění všech klubových složek, kdy se víc než sedmdesát našich členů utáboří ve Smilovicích, kde máme k trénování kvalitní podmínky, a když jsme je vzali na jejich první takové soustředění, tak tvrdili, že nic podobného ještě nezažili,“ směje se Kalous.

V aktuální situaci se dokonce v klubu vrhli na šití roušek, které se následně prodaly, a výtěžek putoval na pomoc potřebným do Domu s pečovatelskou službou v Bohumíně.

Dobré vztahy v klubu napříč všemi věkovými kategoriemi tvoří z bohumínského handbalu pevné seskupení, které se promítá i do výsledků na hřišti. „Pavel do týmu přivedl i několik hráček z Poruby, tým se dobře namixoval a porážel každého. V Českém poháru jsme vyřadili dvě prvoligová družstva (UP Olomouc a Bohunice) a vyřadila nás až interligová Poruba. I proto si myslím, že bychom v první lize nehráli poslední housle,“ míní Kalous.

Bohumínské hráčky v soutěži prohrály jen ve Velkém Meziříčí, jinak vyhrály vše a vedly tabulku. Zázemí v klubu je na skvělé úrovni. „I mě jako manažerovi by se lépe sháněly finance pro první ligu v házené žen. Mám i příslib od našich spolupracovníků, že by do toho se mnou šli, protože pro první ligu bychom museli navýšit počet členů organizačního štábu a realizačního týmu. Ale to by už byly příjemné starosti,“ uznává Kalous, jehož letos potěšil ještě jiný fakt.

„O naše děvčata z dorostu se zajímají interligové kluby. Holky z Bohumína a okolí, které se mnou v roce 2013 začínaly v mladších žačkách, se vypracovaly v nadějné sportovkyně, o které jeví zájem nejlepší kluby u nás. To je skvělá vizitka naší práce, moc si toho vážíme. Trenér Rekšák celou sezonu dorostenky začleňoval do tréninku s ženami, aby jim ulehčil jejich přesun do dospělé kategorie. I to pomáhá,“ uznává Kalous.

Sám je zvědav, kolik mladých sportovců se příští týden zase zapojí do tréninkového procesu. „Vládní bezpečnostní opatření kvůli koronaviru se začínají rozvolňovat, začínáme proto s tréninky. Děti ale mohly zlenivět, tak jsem zvědav, kolik si jich k nám zase najde cestu do haly,“ nechá se překvapit Jaroslav Kalous, muž, který stojí za nebývalým rozmachem ženské házené v Bohumíně.