V dohrávce předposledního kola se karvinští baníkovci utkali se svým tradičním rivalem, který před nedávnem vylezl z druhé karantény za sebou. Na Pražanech to ale nebylo znát a obranu Karviné řádně větrali.

Celý první poločas si Dukla udržovala malý náskok, Slezané jej vždy zlikvidovali a do kabin se odcházelo za nerozhodného stavu. „Musím říct, že i když jsme gólů moc nedostali, nebylo to v obraně to, co chceme hrát. Zkoušíme teď nějaké nové věci, projevilo se to. Nebyl to náš obvyklý výkon,“ uznal trenér Karviné Michal Brůna.

Obrany dominovaly zápasu i ve druhé půli, do které místo Marjanoviće v karvinské brance naskočil Mokroš, byť už v menší míře. Střelci se trochu rozjeli a utkání bylo dramatické až do samotného konce. „Dobrá průprava před play off,“ soudil Brůna.

Jeho svěřenci se dostali do dvougólového vedení (21:23), které ale neudrželi a nakonec o dva góly padli. „Tam jsme si to zapinkali sami, nechali jsme soupeře otočit na 24:23,“ vybavoval si Brůna klíčovou pasáž utkání.

Že by za ne úplně povedeným výkonem Baníku stála reprezentační pauza, to odmítl. „To roli nehrálo. Dneska se nám bohužel sešel slabší výkon v útoku se slabším v obraně. Spolupráce s pivoty nám fungovala, ale i tak jsme zahodili jasné šance na šesti metrech. Dukla nás ničím nepřekvapila, hrála to, co jsme od ní čekali. Za výsledek prostě může náš nedostatečně kvalitní výkon. Aspoň máme do play off ještě co pilovat,“ uzavřel karvinský trenér.

Dukla Praha – Baník Karviná 28:26 (12:12)

Sled: 2:2, 6:2, 6:6, 9:7, 10:9, 12:10, 15:13, 17:15, 19:17, 20:20, 21:23, 24:23, 27:25. Rozhodčí: Hájek, Nezbeda. Sedmičky: 2/2:5/4. Vyloučení: 4:3. Bez diváků.

Nejvíce branek Dukly: Klíma 8/1, J. Patzel 5, Harabiš 4/1.

Karviná: Marjanović, Mokroš – V. Patzel 9/3, Solák 7/1, S. Mlotek, Skalický 3, Jan Užek 1, Franc, Gromyko 3, Plaček 2, Nantl 1, Urbański, Halama, Růža, Noworyta, Široký. Trenér: Brůna.