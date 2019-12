Kopřivničtí zkusili favorita překvapit, málem se jim to povedlo. Nakonec nahuštěný program karvinských vicemistrů nevyužili. Těsně.

„První poločas nechci úplně hodnotit, ale ten druhý byl z naší strany odehrán velice koncentrovaně. Zlepšili jsme obranu, skvěle zachytal gólman Chalupa. V koncovce utkání jsme mohli odskočit na dvě branky a tam by podle mě bylo po zápase. Jenže jsme nedali dvě sedmičky, dva čisté proskoky, neodskočili jsme na dva góly rozdílu. Nevím, jestli to bylo naší hloupostí či tlakem, že hrajeme zrovna v Karviné a že tady můžeme uspět. Je to velká škoda. V semifinále jsme dlouho nebyli a po tom průběhu, kdy jsme se vraceli do zápasu, je to obrovské zklamání,“ litoval promarněné šance trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

Baníkovci hodlali kvůli nabitému programu posledních dní šetřit klíčové hráče a poslat do hry mladíky. Nešlo to. „Stav byl pořád na vážkách a my máme ambice i v Českém poháru. Snad se do hry dostanou mladí aspoň v neděli proti Frýdku-Místku,“ zadoufal před pokračováním extraligy Michal Brůna, který utkání spolu s trenérem dorostu Radkem Godálem odkoučoval.

Ani on sám asi podobné drama nečekal. „Nečekal, i když víme, že Kopřivnice posílila a má silný mančaft. Vyprofilovala se v solidní tým, zůstaly jí dobré pohyblivé spojky a dneska nás zlobila i z prostoru pivota. Také jim pomohl gólman (Chalupa). Ale co, takhle se ukazuje velký tým a my jsme to i přes absenci formy některých hráčů zvládli. Zastoupili je ostatní, byly to nervy a postupu si velmi vážíme. Sice dneska přišlo míň lidí, ale aspoň měli zajímavý večer,“ rekapituloval Brůna postup mezi čtyři nejlepší.

Baníkovci se během zápasu dokázali dostat do tříbrankového vedení, ani jednou ho ale neudrželi, natož aby jej navýšili. „V útoku jsme se bohužel dnes trochu trápili, ale ona i Kopřivnice na nás byla dobře připravená. Dneska to brali na sebe hlavně Solák a Chudoba, jenže my potřebujeme, aby se přidali i další,“ uznal Brůna.

Karviné poněkud vypadla hra pivotů, Jan Užek dal jen dvě branky, Gromyko se po zranění nemůže dostat do formy. „Je fakt, že jsme se tam tolik neprosazovali. Kopřivnice to dobře četla a až ve hře sedm na šest jsme pár balonů do pivota dostali, ale to jsme zase dvakrát nedali čistou pozici a místo toho dostali dva góly do prázdné. Trochu jsme se v útoku motali, dost ran jsme nasypali do toho Chalupy. Ale i naši gólmani byli skvělí. Nemo šel na dvě sedmy, znervóznil střelce soupeře, že ani netrefili bránu, Péťa Mokroš pak v závěru chytil jasnou šanci. Je to vydřené vítězství,“ zakončil Brůna.

Baník Karviná – KH Kopřivnice 26:25 (16:13)

Sled: 0:2, 5:2, 7:6, 10:7, 11:11, 15:12, 17:15, 20:17, 20:21, 22:23, 24:25. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmičky: 2/2:3/1. Vyloučení: 1:1. Diváci: 762.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Chudoba 8/2, Solák 7, Skalický 1, Monczka 2, Jan Užek 2, Nantl, Zbránek 4, Nedoma 2, Urbański, Čosik, Gromyko, Růža, Plaček, Noworyta. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Kopřivnice: Hanus 8, Donoso 4/1, Fulnek 3.