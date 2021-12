Není pochyb o tom, který tým dělá aktuálně městu dobré jméno. Házenkáři jedou už druhý měsíc v systému středa – víkend. A vyhrávají. „Vyplácí se nám tvrdá letní příprava. Ne, že by toho už kluci neměli dost, ale jsou všichni fit a drží se,“ zaklepal pomyslně na dřevo trenér karvinského Baníku Michal Brůna tělesnou schránku svých hráčů.

Není to tak dávno, co jeho svěřenci uspěli v Praze v rámci čtvrtfinále Českého poháru. Tehdy vyhráli 32:22. Navrch měli i tentokrát, když zdolali pražského soupeře 28:21.

Výhra z Kypru. Házenkáři proti Famagustě nakročili do dalšího kola v EHF Cupu

Mimochodem, i další zápas tuzemské pohárové soutěže odehrají baníkovci venku. Náhoda? „Nevím, jak to komentovat, vyfasovali jsme Plzeň venku, což je nejhorší možný los. Ale je to už semifinále, takže se pochopitelně pokusíme uspět. Když chceme pohár, musíme porazit všechny, byť nejde úplně o naši prioritu,“ doplnil Brůna.

Ale zpět k Dukle. V samých začátcích existence Baníku se slavný pražský klub stal pro Slezany doslova noční můrou. Dlouhodobě se jim na Duklu nedařilo, což se ale zhruba v devadesátých letech začalo měnit a poslední dekáda naopak vyznívá jasně ve prospěch Karviné. S trochou nadsázky se dá říct, že Dukla je nyní pro Karvinou oblíbený soupeř. Například z posledních deseti extraligových utkání jich Baník vyhrál hned osm. Teď přidal další úspěch do vzájemné bilance.

Baník je v semifinále Českého poháru. Na Dukle si karvinští pěkně zastříleli

„Pro nás bylo důležité zopakovat soustředěný koncentrovaný výkon, jaký jsme na Dukle podali před pár dny, anebo teď na Kypru v EHF Cupu. Klíčové pak bylo nerozchytat gólmana Petržalu, to je výborný gólman, který, když má den, umí zavřít bránu,“ poznamenal Brůna.

O tom se naposledy v Poháru EHF přesvědčil norský Drammen, pro středeční zápas s Karvinou to ale neplatilo. „Bylo vidět, že Duklu výhra v EHF Cupu v Norsku povzbudila. Uzdravil se jí Šůstek, který hraje v týmu jednu z hlavních rolí. I proto soupeř ustoupil od obrany 1-5, kterou proti nám hrál v domácím poháru, a tentokrát zvolil zataženou obranu 0-6. S tím jsme měli v první půli určité potíže, ale kluci se s tím postupem času vypořádali a koncovku pak zvládli bravurně. Zaslouží pochvalu,“ uznal trenér Karviné.

Šlágr pro karvinský Baník. Házenkáři doma přetlačili Plzeň

Zodpovědným výkonem v defenzivě kráčeli Karvinští k dalším dvěma cenným bodům do tabulky a zbytek zápasu si s přehledem pohlídali. „Když jsme se dostali do čtyřbrankového vedení, už se utkání překlopilo v náš prospěch. Šetřili jsme síly, prostřídávali jsme a všichni se do toho dobře zapojili. Ty dva dny, které teď budeme mít k dobru, se nám budou hodit,“ pochvaluje si Michal Brůna.

Zmíněné dva dny využijí baníkovci k regeneraci sil a přípravě na odvetné utkání 3. kola již zmíněného EHF Cupu s kyperskou Famagustou. Zápas začne v sobotu 4. prosince v 16 hodin v karvinské hale házené.

Dukla Praha – Baník Karviná 21:28 (13:17)

Sled: 1:4, 6:5, 7:8, 11:10, 12:15, 15:20, 16:25, 20:25. Rozhodčí: Pražák, Šulc. Sedmičky: 4/2:3/3. Vyloučení: 2:2. Diváci: 113.

Nejvíce branek Prahy: Šůstek 6/2, Březina 5.

Karviná: Mokroš, Marjanović – Noworyta 2, Široký 3, Sobol 3, Patzel 7/3, Solák 6, Skalický, Fulnek 4, Užek 2, Růža 1, Mlotek, Nantl, Urbański, Franc. Trenér: Brůna.