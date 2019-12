V konkurenci šestadvaceti oddílů se neztratily ani domácí naděje karvinského Baníku. Mezi mladšími žačkami při své premiéře vyhrála Viktorie Jurčíková, v dorostencích zase zabodoval Filip Durčák. Soutěž družstev opanovali členové TJ Ostrava.

„Judistů přijelo víc než loni, je to dobře nastavené,“ pochvaloval si předseda klubu Karel Štefánik. Karvinský podnik se během zápasů řídil stejně jako loni vyvolávacím systémem. „Soutěž byla řízena tak, jak jsou řízeny velké soutěže ve světě. Pro judisty je to dobrá průprava. Mají přehled, kdy půjdou na žíněnku, mohou se rozcvičit a nemusí stepovat a čekat, kdy půjdou na řadu jako kdysi,“ přibližuje Štefánik.

Boje na třech tatami odsýpaly rychle, probíhaly ve třech kategoriích. Do akce šlo mladší žactvo, starší žactvo a dorost. „Máme to nastavené od mladších žáků, protože turnajů pro benjamínky je hodně. Bohužel se náš turnaj kryl s dorosteneckou ligou, a tak jsme tu nemohli mít třeba talentovaného Adama Przybylu, který by se jistě ucházel o prvenství. Hostoval ale v Ostravě,“ přiblížil Štefánik.

Pár slov ztratil i o situaci ve „svém“ Baníku Karviná. „Členská základna se nám udržuje. Máme teď v klubu hodně nových dětí, což je super. Na tréninky jich chodí i čtyřicet, takže kapacita tatami nám pomalu nestačí,“ směje se.

Oceňuje i sportovní úroveň dětí. „Jsou opravdu šikovné. V posledních letech jsme se často setkávali s počítačovou generací, kterou to zase tolik nebavilo a děti u juda nevydržely. Další generace dětí je pohybově o něco nadanější. Snaží se. Takže pokračujeme normálně v činnosti, objíždíme kompletní Český pohár, jezdíme do Polska i na Slovensko,“ přibližuje náplň činnosti.

K nejúspěšnějším mládežníkům současného Baníku patří již zmínění Durčák s Jurčíkovou, a dále pak Jan Babič, jeho bratr Adam a sourozenci Przybylovi - Adam a Zuzana. „Zuzka je teď bohužel po náročném zákroku a zhruba rok bude mimo hru. Ale určitě se k judu zase vrátí,“ zakončil Štefánik.