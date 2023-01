Jan Pernica. Objevil se v titulcích, ale jeho jméno znal mimo komunitu málokdo. Není to herec, nýbrž atletický kouč. Právě on pomohl Václavu Neužilovi k fantastickému ztvárnění dávného hrdiny.

Kouč předních atletů začal trénink s hercem Dejvického divadla už dávno. „Bylo to myslím v roce 2014. Ozval se mi režisér David Ondříček a říkal, že bude točit film o Emilu Zátopkovi a potřeboval by z jednoho herce udělat běžce. Dal mě dohromady s Vaškem Neužilem a tím to začalo,“ zavzpomínal Jan Pernica.

Fantastické století manželů Zátopkových. Slepice na oštěpu a pampelišky s mlékem

„Jelikož jsem trochu kulturní barbar, tak jsem ho vůbec neznal,“ smál se. „Jednak jsem si ale nastudoval jeho filmografii a pak v té době běžel v televizi seriál Čtvrtá hvězda. Díky němu jsem si Vaška oblíbil, ještě než jsme se potkali,“ líčil.

Sledovanost

Televizní premiéru filmu Zátopek sledovalo 1,8 milionu diváků (starších 15 let), tedy 44 % všech, kteří měli zapnutou televizi. Zátopek tak byl 1. ledna 2023 nejsledovanějším pořadem (na všech TV) a zároveň se jedná o sedmý nejsledovanější novoroční film v historii měření sledovanosti, tedy od roku 1997.

„Přesvědčil jsem ho, že dostat se do formy je věc tréninku a že na to v tehdejších pětatřiceti letech má. Rozdíl mezi trénováním atleta na výkon a herce kvůli věrohodnému podání role prakticky neexistuje,“ prohlásil běžecký expert. „Vašek se musel naučit nové věci, ale protože mu sport není cizí, tak je celkem rychle nasál. Ve filmu je řada krátkých scén a Vašek je provádí atleticky správně. Specifický styl běhu Emila Zátopka jsme příliš neřešili. To byla až třešinka na dortu v závěrečné fázi,“ vysvětlil.

Obvykle se scházeli třikrát týdně na strahovském stadionu nebo v parku na Ladronce. Herec zhubl o osm kilo, jenže se zranil. Rozbolela ho kyčel, což je podle Jana Pernici znamení, že trénink nebyl přiměřený stavu jeho těla.

Trénink pověstného finiše

„Naštěstí se tehdy natáčení kvůli nepřidělení grantu přerušilo. Dostali jsme čas, aby se zranění mohlo vyléčit. Vašek byl dokonce pacientem docenta Pavla Koláře,“ pokračoval Jan Pernica. „Trénovali jsme tak, aby scény, kdy Zátopek v posledním kole drtí soupeře pověstným finišem, vypadaly reálně. Na zásadní momenty jsme se připravovali předem. Byly secvičené, aby všechno klaplo podle scénáře. Na place jsme si už jen řekli: Jedeme konkrétně tohle,“ popisoval.

Podívejte se na reálné záběry z Helsinek 1952:

Zdroj: Youtube

Kromě trenéra hlavní postavy působil při natáčení i jako odborný konzultant. Režisérovi pomáhal organizovat a hlídat závodní akce. Určoval, jak a kdo v nich poběží. Vybíral i vhodné typy do rolí soupeřů, aby vypadali jako Němec Schade nebo Francouz Mimoun, s nimiž Zátopek bojoval na helsinské olympiádě. Zahrál si švédského vytrvalce.

Po stopách legend. Místa spjatá s Emilem a Danou Zátopkovými

„Myslím, že jsme udělali maximum. Jak s Vaškem, tak s ostatními kluky. Pracovali jsme s dobrovolníky a běhajícími hobíky, někdo se přidal z mé tréninkové skupiny. Komparz mohl dohromady čítat dvě stě padesát běžců. Bylo to docela náročné, ale ze spolupráce s Davidem Ondříčkem a dalšími filmaři mám moc dobrý pocit. Bylo to úžasné,“ přiznal trenér.

V kinech i na televizní obrazovce ho měli diváci možnost vidět. Objevil se totiž v epizodní roli Švéda Janssona, který si za vítězným Zátopkem doběhl pro bronzovou medaili. „David mi tím udělal radost. Byl jsem překvapený, jak dlouho jsem běžel po Vaškově boku,“ dodal s úsměvem.