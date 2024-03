/FOTOGALERIE/ Český dres oblékal dlouhých jednadvacet let, teď v něm Lukáš Rapant nastoupí naposledy. Loučení s reprezentací bude oficiální a hlavně dojemné. I proto, že k němu v sobotu 23. března dojde v utkání seriálu mistrovství Evropy divize Trophy Česko - Ukrajina v Havířově, tedy na hřišti, kde svou ragbyovou kariéru kdysi nastartoval.

Čeští ragbisté sice podali v Praze proti Švýcarsku dobrý výkon, ale z vítězství 41:25 se radoval soupeř. | Foto: Ivana Roháčková

„Emoce to budou každopádně velké. Přijde celá moje rodina, spousta kamárádů a lidí, co znám z ragby anebo z dětství. Bude to masakr!“ prozradil jednačtyřicetiletý Lukáš Rapant, který žije ve Francii, kde hraje pátou nejvyšší soutěž, pro web České ragby.

Na havířovský trávník se vrací po osmi letech, naposledy na něm roce 2016 přispěl položenou pětkou k výhře Česka nad Chorvatskem. „Určitě se budu snažit podat co nejlepší výkon a vyrovnat se dnešní mladé generaci hráčů, která tým momentálně táhne. Taky bych to chtěl přežít ve zdraví,“ dodal se smíchem odchovanec RC Havířov a dvojnásobný vítěz ankety Český ragbista roku, který byl v roce 2021 vyhlášený Havířovským ragbistou desetiletí.

OBRAZEM: Ragbisté Havířova se trápí, po třetí prohře se propadli na dno tabulky

Ukrajinci, kteří obtížně sestavovali národní tým, neboť kvůli válce se v zemi hraje pouze jedna soutěž se třemi regionálními výběry, jsou v Česku už od neděle. Domácí reprezentace se sešla ve středu v Praze, kde se na duel i připravovala, do Havířova dorazila v pátek.

„Kluky velmi mrzí porážka se Švýcary a jsou odhodlaní v nadcházejícím utkání zvítězit. Když soupeře nepodceníme, budeme držet míč a hrát disciplinovaně, o výsledek se nebojím," řekl vedoucí českého týmu Michal Ouředník.

Zápas Česko – Ukrajina se hraje v Havířově v sobotu 23. března od 13 hodin, po něm dojde od 15 hodin k přípravnému duelu českých výběrů do 20 a 23 let.