Fantazie: basketbalisté Karviné mění historii, poprvé si zahrají finále II. ligy

/FOTOGALERIE/ Třikrát si to zkusili, počtvrté to už vyšlo! Basketbalisté Sokola Karviná se poprvé v historii klubu probojovali do finále II. ligy. Vítěz základní části skupiny C si po Třebíči ve čtvrtfinále poradil i s dalším soupeřem v play-off, brněnské Žabovřesky v semifinále porazil 96:71 a 108:84. Ve finále narazí na Sokol Pražský z české skupiny B.

Basketbalisté Sokola Karviná v semifinále druholigové skupiny C porazili Žabovřesky 96:71 a 108:84. Fotogalerie je z utkání základní části. | Foto: TJ Sokol Karviná