„Bohužel to byl klíčový bod dnešního zápasu. Rychle jsme prohrávali o pět gólů a ono to také o pět gólů skončilo. Pak šlo krásně vidět, že s vedením v zádech se Baník nemusel úplně tlačit do maximálního nasazení, protože měl díky náskoku ten zápas v každé chvíli částečně pod kontrolou,“ hodnotil zápas trenér Plzně Petr Štochl.

Finále play off házenkářské extraligy mužů. Karviná porazila Plzeň (v modrém), atmosféra v hale byla vynikající.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Vystihl tím podstatu věci, protože Slezané už zbytek zápasu kontrolovali a nedopustili absolutně ani náznak dramatu. „Tak my jsme určitě měli na to utkání zdramatizovat, ale svou šanci jsme nevyužili a dá se říct, že dnes byl Baník lepší a zaslouženě má první bod v sérii,“ uznal Štochl.

Karviná dala lize sbohem. Debaklem v Ďolíčku, kterému šéfoval čtyřgólový Puškáč

To naopak domácí kouč Michal Brůna mohl být spokojen. „Určitě jsme už sehráli lepší zápasy, ale vedení 1:0 se každopádně počítá. Kluci to dnes odmakali na sto procent, od začátku jsme působili nažhaveně i soustředěně, nezbývá než doufat, že nám to vydrží až do konce,“ přál si Brůna.

Vyzdvihl i disciplinovanost svého mužstva, zvláště po některých tvrdších zákrocích soupeře. „My jsme si v průběhu týdne říkali, že to tak může být, hraje se o zlato, víc doma není. Je jasné, že se bude hrát agresivně. Jejich obrana je jedna z nejlepších v lize, hrají ji rychle a agresivně. Ten systém 1-5 mají zažitý, hrají to osm roků a hrají to tvrdě. Takže ano, připravovali jsme se na to a kluci věděli, že se tím nemají nechat otrávit a začít kecat s rozhodčími. Je třeba se soustředit na sebe a jet si to svoje,“ řekl trenér Karviné.

Házenkáři mají nakročeno do finále, opět zdolali Duklu

A kde viděl příčiny úspěchu? „Pomohl nám samozřejmě ten začátek, když jsme se urvali na 5:0. To nás hodilo do zápasu, je to trochu zchladilo. Také jsme měli domluvené, že Vojta Patzel se bude na startu střídat s Matesem Nantlem, abychom tu jejich obranu trochu rozevřeli. Nechtěli jsme ale úplně odkrývat karty, něco si určitě schováme do Plzně,“ zasmál se Brůna.

Baník Karviná – Talent Plzeň 33:28 (18:13)

Sled: 5:0, 5:3, 7:5, 10:6, 12:7, 13:10, 17:11, 18:15, 20:15, 20:17, 23:17, 24:19, 27:20, 28:22, 31:24, 32:26. Rozhodčí: Kavulič, Pavlát. Sedmičky: 5/5:3/2. Vyloučení: 3:4. Diváci: 1251. Stav série: 1:0.

Karviná: Mokroš, Marjanović, Tabara – Jan Užek 3, Franc 1, Sobol 4, Skalický 2, Růža 6, Solák 3, Patzel 11/5, Petrović 3, Mlotek, Fulnek, Halama, Nantl, Široký. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Plzně: Linhart 6, Douda 6/1, Režnický 4.