„Co na to říct? Je to špatné,“ pousměje se ironicky. „Jsme už podruhé zavření, teď znovu dva měsíce, takže je to zlé,“ říká.

Konkrétní sumu, o níž během roku 2020 její podnik přišel, vyčíslit zatím nedokáže, nicméně obecnou představu o ni má. „Těžko ji můžu spočítat, když současný stav trvá a ani nelze odhadnou, kdy skončí. Záležet bude i na tom, co nám dá stát, ale troufám si říct, že ztráta bude ve stovkách tisíc. To bezpochyby,“ má jasno Eva Oravcová.

Zmíněná podpora státu ji pomůže je marginálně. „Za jaro jsme dostali kompenzační bonus, teď jsme si žádali o slevu padesáti procent nájemného. Musím ale říct, že to je o ničem. Jde v podstatě o částku, která nám vykompenzuje maximálně deset procent nákladů,“ odhaduje.

Opřít se v tuto chvíli nemůže ani o instrument, který na začátku roku řadě odvětví a podniků pomáhal, tedy že prodávaly vstupenky, včetně permanentek, na období, kdy už bude otevřeno. V Havířově je však zájem o tuto službu minimální.

„I tady se bavíme třeba o deseti procentech. A v momentě, kdy se otevře, tak odhaduji, že se vrátí možná polovina klientely,“ myslí si Oravcová.

„Těm, kteří cvičili pravidelně, to chybí, a pravděpodobně budou zpátky, ale ostatní, kteří tady chodili jednou za čas, nebo náhodně, tak ti se jen tak nevrátí. Roli hraje i to, že se lidé často bojí a neví, co bude,“ uvědomuje si podnikatelka.

Jak dlouho bude schopna ještě svou firmu táhnout? „Pokud by se situace táhla dál a neotevřelo by se na přelomu roku, ani v lednu či únoru, tak nemáme šanci to uživit. Bylo by to likvidační,“ uzavírá Eva Oravcová.