Karviná vybrala Pardubice, které patří k favoritům soutěže. Dokázala zde vyhrát 6:4 a připsala si úvodní tři body.

„Letos určitě chceme do první šestky, nerad bych se motal někde vzadu,“ ujistil lídr mužstva Lumír Rosůlek, jenž v létě k týmu přivedl Aleše Flašara.

Ten s týmem hned vyhrál přípravný turnaj v Jihlavě, extraligu ale ještě do detailu zmapovanou nemá.

„Když je čas, koukám na zápasy, jak jednotlivé týmy hrají. Pardubice mají výborný tým, jednu reprezentační pětku, v soutěži je hodně silných celků. I my ale máme kvalitu a věřím, že budeme patřit do horní poloviny. Každopádně bych vítězství z Pardubic nepřeceňoval, určitě pořád stojíme pevně oběma nohama na zemi,“ upozornil varovně Aleš Flašar.

Pozor na fauly, disciplína je důležitá

Samotný zápas byl jako na houpačce, Karvinští vedli 3:0, pak prohrávali 3:4, aby nakonec skóre zase otočili.

„Výborně nám zachytal Heczko, to je základ v každém kolektivním sportu. Mít vzadu brankáře, o kterého se může tým opřít. Kluci podali celkově zodpovědný výkon. Pardubice se na nás sice chystaly vletět, ale defenziva nám fungovala a kluci naopak sami dávali branky,“ pochvaloval si skvělý start do utkání trenér Flašar.

Jeho tým pak vedení ztratil, když inkasoval v oslabení, jednou dokonce ve dvojnásobném. „Už jsem si všiml, že v hokejbale je procento využívání přesilovek daleko větší než v hokeji. To proto, že útočná třetina je větší, protažená až k červené čáře, takže aktivní přístup není zase tak účinný. Navíc nemáte brusle. Na ledě by se to ještě stíhat dalo, takto je to mimořádně obtížné. Když je mužstvo chytré, tak soupeře uzamkne před jeho brankou,“ uznává Flašar.

Proto si s týmem jasně stanovili, že útočné fauly budou tabu. „Karviná měla v minulosti potíže s velkým počtem vyloučení. To chceme odbourat. V Pardubicích jsme byli vyloučeni jen třikrát, z toho jednou to byl nechtěný faul,“ přibližoval Flašar.

Fakt je, že díky přesilovkám se Východočeši dostali zase do hry. Karvinou ale uklidnil gól na 4:4. „Bylo to vyrovnané a hrálo se prakticky o to, kdo dá vítězný gól. Naštěstí jsme to byli my,“ oddechl si Flašar.

Teď ho čeká domácí premiéra. V sobotu 12. září od 15 hodin hraje Karviná s Hradcem Králové (na hřišti SPŠ v Karviné-Hranicích). „Hradec sice prohrál na Kertu 4:8, ale hrál velmi dobře. Musíme se na něj pořádně připravit, je to velmi silný tým,“ nechce Flašar ani v nejmenším nic podcenit.

Autosklo HAK Pardubice – HbK Karviná 4:6 (2:3, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Kopřiva (Š. Moravec, L. Moravec), 10. Vlasák (Kvapil), 16. Filip (Bílý, Kubeš), 17. Langr (Bílý) – 5. Stromko (Řehůřek), 5. Kaluža, 7. Stromko (Fárský, Tóth), 21. Tóth (Skyba), 28. J. Rosůlek (Kaluža, Fárský), 41. Diviš (L. Rosůlek, Pala). Rozhodčí: P. Škrobák, M. Škrobák. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Diváci: 135.

Karviná: Heczko – Říman, Skyba, Tóth, Kmenta, Kalus, Vašek – J. Rosůlek, Kaluža, Fárský – L. Rosůlek, Pala, Diviš – Řehůřek, Stromko, Čapka. Trenér: Flašar.