Szabo během této doby uplaval 3,8 kilometrů v přehradě Olešná u Frýdku-Místku, následně se v cyklistickém sedle vydal na 209 kilometrů dlouhou trasu do Beskyd a nakonec uběhl maratón do vytoužené cíle na jižním břehu přehrady.

„Trošku jsem unavený, ale cítím se dobře,” řekl krátce po proběhnutí cíle Tibor Szabo (tým Trhači) ze Slovenska. Borec se startovním číslem 18 vyhrál v náskoku téměř 12 minut před Tomášem Korábem z Nového Bydžova (tým Endurance Specific). Bronz vybojoval Martin Buček (MST Jihlava) z Jihlavy se ztrátou na vítěze 26 a půl minuty.

Stříbrný Grizzlyman Tomáš Koráb.Zdroj: Adam Knesl

„Závod to byl skvělý, byl to pro mě první vrchol letošní sezony. I když kopce tady trochu znám, tak jsem pořádně nevěděl, co mám od závodu čekat, ale velmi mile mě překvapil. Cyklistika mi sedla, dlouhé táhle kopce a technické sjezdy mám rád a běh byl velmi hezký. Jsem velice spokojený jak s tratí, tak s celkovým průběhem a samozřejmě i s výsledkem,” hodnotí extrémní závod rodák z Komárna, který již několik let žije v Brně.

Všichni triatlonisté, kteří se dostali až do cíle u přehrady Olešná, zdolali během jednoho závodu 255 kilometrů s celkovým převýšením 6300 metrům a někteří na trati strávili i 24 hodin. „Viděli jsme letos mimořádné a úžasné výkony a vždycky je dobré, když se v závodě v následujícím ročníku podaří vylepšit čas loňského vítěze. To se letos povedlo, což svědčí o zvýšené kvalitě startovního pole,” těší hlavního organizátora Libora Uhra.

Sportovní festival FM SPORT FEST 2021 nabídl závodní porci doslova pro každého. Na 4 a půl kilometrovém okruhu kolem přehrady proběhl závod v běhu na 5 kilometrů, maraton na kolečkových bruslích i noční dvanáctihodinový vytrvalostní závod Nightslide Inline. Zde se absolutním vítězem stal David Holinka, který z noci ze soboty na neděli (od 21:00 až 9:00) ujel neuvěřitelných 238 a půl kilometrů (53 kol). Druhý nejlepší výkon předvedla Radka Bukovská s absolvovanou porcí 229 a půl kilometrů. Novinkou letošního ročníku byl netradiční trojboj s názvem Ložiskap, kdy účastníci závodu vystřídali inline brusle, koloběžku i kolo a premiéru měly i dětské triatlonové soutěže Kodiáček.

„Z těch mám opravdu velkou radost, protože jsme otevřeli triatlon dětem a zájem o tyto závody nás mile překvapil. Chtěl bych poděkovat členům sportovního oddílu SK FUGA Triathlon Team z Těrlicka, kteří nám pomohli s organizací nultého ročníku Kodiáčka a dále také patří dík Jachtingu TJ Palkovice za poskytnutí zázemí pro vodní disciplíny,” pokračuje Libor Uher s tím, že organizace letošního ročníku byla velice náročná.

„Jsem rád, že se závod letos vůbec uskutečnil a proběhl bez úrazu. Ještě před měsícem a půl platila různá omezení, například v počtu účastníků, bezpečnostních pravidel a nevěděli jsme, zda vůbec budeme startovat a pokud ano, v jaké podobě. Naštěstí se situace zlepšila. Nakonec jsem museli ještě neplánovaně centrum závodu přemístit na protější břeh přehrady, za což děkuji vedení Povodí Odry, že nám umožnilo přesunout sportovní festival na jejich pozemky,” dodává na závěr hlavní organizátor.

Kompletní výsledky všech disciplín sportovního festivalu FM SPORT FEST 2021 je k dispozici na webových stránkách fmsportfest.cz.

Adan Knesl