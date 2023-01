FOTO: Neporažená Karviná zkrotila Vlky ze Žďáru. Slaví osmou stovku v sezoně

/FOTOGALERIE/ To byla totální demolice! Karvinští basketbalisté, jediný neporažený tým druholigové skupiny C, v neděli opět excelovali. V zápase 16. kola padesátibodovým rozdílem vyprovodili z palubovky Základní školy Družby do Žďáru nad Sázavou předposlední Vlky. Sokoli je porazili 103:53. Po nastřílené osmé stovce v této sezoně mají na 1. místě tabulky 28 bodů za 14 výher a skóre 1342:848.

Basketbalisté Sokola Karviná v 16. kole II. ligy přejeli doma Vlky ze Ždáru nad Sázavou 103:53. Jediný neporažený a vedoucí tým skupiny C se radoval už z osmé stovky, kterou v této sezoně nasázel svým soupeřům. | Foto: TJ Sokol Karviná