/FOTOGALERIE/ Dvě zlaté medaile získaly gymnastky SK MG Havířov na nedělním Mistrovství České republiky dvojic a trojic, které klub pořádal v hale Slavie. Tuzemského šampionátu se účastnilo přes 200 závodnic v celkovém počtu 63 skladeb.

Mistrovství České republiky v gymnastice 2023. Na snímku zlaté Vanesa Heřmanská a Polina Pokoruk z pořádajícího SK MG Havířov. | Foto: SK MG Havířov

První místo vybojovaly v juniorské kategorii Emily Hýžová a Kristýna Lhotská. „Tato skladba patřila mezi favority, protože z loňského MČR braly děvčata stříbrné medaile. Letos chtěly více a to se i povedlo, protože svou finálovou bezchybnou sestavou si zajistily titul,“ řekla Deníku předsedkyně SK MG Havířov Kateřina Helcel.

Na nejvyšší stupínek vystoupaly v kategorii starších nadějí Vanesa Heřmanská a Polina Pokoruk. „Holky postoupily do finále z druhého místa a v něm svou bezchybně zacvičenou sestavou na motivy z filmu Kocour v botách braly titul,“ popisovala Kateřina Helcel s tím, že SK MG Havířov měl ve startovním poli celkem čtyři skladby.

Všechny závodnice SK MG Havířov a trenérky Blanka Žáková (vlevo) a Kateřina Helcel (vpravo).Zdroj: SK MG Havířov

V kategorii mladších nadějí skončily Klaudie Havelková a Scarlett Pompa na 5. místě, v kategorii juniorek se umístily Lucie Pezdová a duo Amálií Galuszková, Ďuricová na 7. příčce. „Klaudie a Scarlett udělaly bohužel na konci sestavy velkou chybu, Lucie s oběma Amáliemi se do finále i přes pěknou sestavu nedostaly,“ dodala Kateřina Helcel.

„Jsem velice spokojená s výkony našich závodnic. Povedlo se nám získat dva tituly a to je opravdu skvělý výsledek pro náš oddíl. Děti se snažily na domácí půdě předvést vše, co během celé podzimní sezony natrénovaly. I samotná příprava závodu byla náročná o to větší radost máme z dosažených výsledků,“ uzavřela trenérka SK MG Havířov Blanka Žáková.