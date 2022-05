„Symbolické to je hlavně pro to, že uzavírám kariéru. Už jsem to dříve řekl i klukům, ale rozhodl jsem se, že tohle bude můj poslední zápas. Myslím, že nic lepšího jsem si na závěr nemohl přát. Narvaná hala, skvělí fanoušci, skvělí spoluhráči, úžasná atmosféra a titul. Je to krásná tečka za kariérou,“ líčil po zápase dojatě bývalý český reprezentant.

Ostatně, jako nejzkušenější borec týmu šel v nedělním utkání s Plzní (31:26) příkladem. Když bylo potřeba, zabral a v rozhodujících chvílích dával důležité góly.

Karvinští házenkáři to dokázali! Získali titul mistrů republiky

„Je to paradox, ale mně většinou ty poslední zápasy sezony nikdy moc nešly. A první poločas toho dnešního začal podobně, nějakých patnáct dvacet minut bylo špatných. U jednoho balonu jsem byl pozdě, pak mi zase vypadl balon z ruky, další jsem jim hodil přímo do ruky. Naštěstí v tom druhém poločase se to otočilo. Hráli jsme výborně, s výborným brankářem a zaslouženě jsme vyhráli,“ lebedil si po výhře.

Ta pro něj znamená pátý český titul. A byl perně vybojovaný. „Když jsme ve středu prohráli v Plzni a přijeli jsme domů ve čtvrtek v šest hodin ráno, malý syn mi řekl: ‚Tatínku, já jsem rád, že jste tam prohráli, bude medaile doma.‘ Teď jsem fakt obrovsky šťastný, že to vyšlo. Šli jsme tomu naproti, zasloužili jsme si to. Je to nádhera,“ loučil se vynikající házenkář Jan Sobol s fanoušky i vlastní kariérou.