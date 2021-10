Parádního úspěchu dosáhl havířovský boxer David Polák na Mistrovství Evropy juniorů, které se konalo od 13. do 23. října v černohorské Budvě. Sedmnáctiletý velký český talent vybojoval ve váze do 86 kilogramů stříbrnou medaili.

Havířovský boxer David Polák (vlevo) skončil druhý na ME juniorů v černohorské Budvě. | Foto: Box Havířov

Polák postupně porazil Bulhara Stojeva (5:0), Maďara Beriho (4:0) i Litevce Grebnevase (5:0). Ve finále si to rozdal s Arméncem Tshghrikyanem, na kterého už nestačil. „David je obrovský talent českého boxu, je to už jeho třetí medaile z ME. Druhé místo je fantastický výsledek,“ řekl Jaroslav Kubíček z klubu box Havířov, který Poláka trénuje.