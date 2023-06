/FOTOGALERIE/ Dva mladí havířovští kickboxeři z SK Kick Wolf Team Havířov po nedávných úspěších na Evropském poháru v Chorvatsku a Světovém poháru v Rakousku opět předvedli skvělou formu i bojovnost a na Světovém poháru Hungarian Kickboxing World Cup v Budapešti vybojovali tři zlaté medaile.

Světový pohár Hungarian Kickboxing World Cup v Budapešti 2023 (SK Kick Wolf Team Havířov) | Foto: SK Kick Wolf Team Havířov

Na turnaji, který probíhal 15. až 18. června, bylo registrováno 2024 závodníků z 43 zemí a diváci tak mohli vidět téměř 3000 zápasů. „Adam Janek zažil neskutečný maraton, který ještě na takovém turnaji nepamatuje. Přebíhal z jednoho zápasiště (disciplíny) na druhé,“ řekl Deníku Radim Janek, předseda SK Kick Wolf Team Havířov.

„Adam to však zvládl na jedničku, v obou disciplínách nenašel přemožitele a vybojoval dvě zlaté medaile. Patřil již tradičně k nejúspěšnějším medailistům České kickboxerské reprezentace ČSFu a upevnil si v obou disciplínách pozici světových jedniček rankingu WAKO,“ vykládal Radim Janek.

Tobias Swaczyna vybojoval jednu zlatou medaili. „V první disciplíně porazil všechny soupeře s přehledem, i v druhé měl našlápnuto na vítězství, ale byl bohužel v druhém kole diskvalifikován,“ hlásil Radim Janek.

„Byl to poslední turnaj před nadcházejícím vrcholem sezony, ME WAKO v Turecku, která oba čeká na přelomu srpna a září. Pokud kluci navážou na výkony, kterými se prezentují, máme se hodně na co těšit,“ dodal spokojený předseda havířovského klubu Radim Janek.