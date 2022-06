Adam Janek tam vybojoval dvě první místa v juniorech do 74 kg, Tobias Swaczyna první a druhé místo ve starších žácích do 57 kg a Dominik Majerčík dvě třetí místa v juniorech do 57 kg.

Baník si vybral Šehiće z Karviné, který už tam trénuje. Kdo jde opačným směrem?

Adam Janek byl úspěšný i mezi provazy, kde na ACR lize v K-1 juniorů do 75 kg vyhrál svoji premiéru v ringu s přehledem 3:0 na body. Byla to nejen Adamova, ale i klubová premiéra v plno kontaktní disciplíně.

Za své úspěchy v loňském roce byli Adam Janek a Tobias Swaczyna zaslouženě oceněni titulem Sportovec roku v rámci udílení ocenění osobností za rok 2021 Statutárního města Havířova.