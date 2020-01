Basketbalový klub BK přidal na osvědčení o kvalitní práci s mládeží další razítko, jen s novým letopočtem.

Dva roky po sobě disponuje klub nejvyšší soutěží v kategorii juniorek, dokonce čtyři pak v kategorii kadetek a držet se mezi českou smetánkou je pro tak malý klub privilegium.

Daří se i v žákovských kategoriích. „Letos se nám sice nepovedlo dostat do extraligové soutěže jako loni, ale ligu si s přehledem držíme, pravidelně se utkáváme s moravskou špičkou, což holky herně dál posouvá. Mají zajištěny kvalitní zápasy,“ říká Martina Šindlářová, jinak též předsedkyně klubu.

Havířov si tak už nějaký ten pátek drží výkonnostní laťku poměrně vysoko. Jak se mu to daří? „Myslím, že je to tím, že máme v klubu dobře nastavenou trenérskou metodiku,“ upřesňuje jedna z trojice trenérek Šindlářová, která společně s kolegyní Ivetou Raškovou a nově také Lucií Dvořákovou mládežnické týmy v Havřově vede. A to v jednotném duchu, takže hráčky při přechodech do starší kategorie vědí, co je čeká a plynule navazují na to, co se naučily v nižší kategorii.

I letos vyprodukoval havířovský klub do reprezentačních výběrů mladé naděje. V mladších žačkách jde ještě o regionální výběr, neboť zde není vytvořena klasická česká reprezentace, a do něj se dostaly Michaela Hrbáčová a Jana Bělicová. Ve starších žačkách (U15) už národní tým figuruje a v jeho širším kádru jsou v hledáčku reprezentačních trenérů Lucie Válková a Anna Krajíčková. Obě zároveň čerstvě hostují v KP Brno, kde mají možnost extraligu starších žaček hrát.

„A to je dobře, protože mají konfrontaci s nejlepšími a naopak naše další holky zase přebírají zodpovědnost a klíčovou úlohu za ně v našich vlastních ligových zápasech,“ pokračuje Šindlářová. Pro mladé basketbalistky pak není takovým problémem přechod do vyšší kategorie, v tomto případě té kadetské.

Jak vidno, v havířovském klubu vše funguje, což ale neznamená, že by se nenašel prostor pro zlepšení. Třeba v počtu dalších vyškolených trenérů.

Klub zároveň případným zájemcům oznamuje, že pořádá nový nábor děvčat, ročníků 2008 a mladších, aby členská základna neustále rostla a byla zajištěna kontinuita mezi mládežnickými týmy. „Nábor probíhá nepřetržitě na SPŠE v Havířově každé pondělí od 15 do 16.30 hodin. Kdo má zájem, ať si vezme tenisky a sportovní oblečení a přijde si basketbal vyzkoušet. Je to zábava,“ láká děvčata do havířovských řad Martina Šindlářová.

Bližší informace naleznou případní zájemci na webu bkhavirov.cz nebo na tel. č. 604 841 394.