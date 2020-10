Akce proběhla za zpřísněných hygienických podmínek, obě kategorie byly rozděleny, v sobotu hráli dorostenci, v neděli pak bojovaly o titul dorostenky.

V této kategorii se velkého úspěchu dočkaly domácí hráčky, když ve finále proti sobě nastoupily Klára Hrabicová a Nela Hanáková. Věkem mladší Nela Hanáková sice začala lépe, ovšem po dramatické sedmisetové bitvě se nakonec z titulu radovala Klára Hrabicová.

Finálový souboj se pochopitelně musel obejít bez trenérů, na druhé straně obě hráčky spolu denně trénují a znají se velmi dobře. Toho využila Nela Hanáková, která se do starší oddílové spoluhráčky pustila bez nervů a vyhrála úvodní dva sety. Pak se ovšem Hrabicová herně zlepšila a srovnala na 2:2.

Zdroj: Jaroslav Odstrčilík

Pátý set skončil po sérii neproměněných setbolů na stranách obou hráček 20:18 ve prospěch Hrabicové. „Bylo to nekonečně dlouhé. Nela neproměnila spoustu šancí, já jsem stále dotahovala a cítila jsem šanci. Nechtěla jsem to vzdát. Moc mi tahle koncovka pomohla. Ale byl to boj až do konce. Věřila jsem od začátku, že můžu vyhrál, i když Nela odehrála skvělý turnaj. Začala jsem být od třetího setu víc aktivní a nepouštěla jsem ji tolik do hry. To byl základ. Mám z vítězství obrovskou radost a jsem spokojená i s předvedenou hrou,“ usmívala se po finálovém zápase Klára Hrabicová.

Stříbrná medailistka Nela Hanáková nemusela příliš smutnit. Dotáhla to v turnaji dál, že si zpočátku sama myslela. Povzbudila ji především výhra nad Annou Klempererovou ve čtvrtfinále.

„Tohle byl asi těžší zápas, než pak s Janou Vašendovou v semifinále. Hrálo se o medaili, to jsou vždycky větší nervy. Moc mi pomohla i ta hrstka našich trenérů, kteří se mě snažili povzbudit. Přece jen, hrály jsme doma. V semifinále už jsem našla vnitřní klid a ten zápas s Janou mi prostě sednul," hovořila o cestě do finále.

Zdroj: Jaroslav Odstrčilík

V něm vzala Kláře Hrabicové první dva sety a byla jí až do konce vyrovnanou soupeřkou. „Na začátku třetího setu jsem asi trochu ztratila koncentraci. S Klárkou se moc dobře známe, takže to bylo o maličkostech. A proměněných koncovkách.“ K sedmi neproměněným setbolům v pátém setu už jen dodala: „Nevím, myslím, že se mi tohle ještě nikdy nestalo a doufám, že už nestane. Mám ale i tak ze stříbrné medaile obrovskou radost.“

Mezi dorostenci se už tolik domácím hráčům nedařilo. Do bojů jich zasáhlo celkem sedm, nejdál se dostal Aleš Rusnák, který se probojoval až do čtvrtfinále. V něm ale podlehl pozdějšímu vicemistrovi republiky Františku Onderkovi. Titul vybojoval Šimon Bělík z TTC Ostrava.

Jaroslav Odstrčilík