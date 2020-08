Ano druhé. Jedná se stále o druhou nejvyšší soutěž, akorát konečně přejmenovanou na příslušnou cifru. Z extraligy je nově zase první liga jako kdysi.

Havířované přišli vinou koronavirové pandemie o soutěžní jaro, ze soutěže se navíc odhlásila pražská Iuridica, takže týmů zbylo jen sedm. Svazové komise proto znovu uvažují o zavedení hracího modelu jaro – podzim, který se v tuzemských končinách moc nenosí.

„Je na to spousta názorů, jeden proud na svazu preferuje tento model, druhý zase klasický model podzim – jaro,“ krčí rameny dlouholetý ragbyový funkcionář Karel Gaman.

Ragbistům Havířova to může být upřímně jedno. Ti uvítali, že se může konečně hrát. „Poslední soutěžní utkání jsme odehráli na podzim loňského roku. Pak přišel covid a zrušil jarní soutěže,“ kroutí hlavou Gaman.

„Od března nešlo dělat nic, tréninkový proces jsme zahájili až v květnu, kdy se rozvolnila hygienická opatření, jenže od léta nás to vrátilo zase zpátky. Ne kvůli covidu, ale kvůli prázdninovým měsícům. Práce a dovolené nám narušily harmonogram. Jsme amatéři, takže sotva mohu někomu nakázat, aby nejezdil na dovolenou a šel na trénink,“ přibližuje trenér mužstva Pavel Indrák.

Ten má nyní před sebou dlouhodobý cíl – zapracovat do kádru mladé talentované borce. Má to jeden háček – výsledky půjdou asi stranou a od toho se budou odvíjet i ambice týmu. „Na první čtyřku to asi nebude,“ odhaduje zkušený matador Gaman.

Potvrdilo se to hned v úvodním duelu nové sezony, kdy Havířov prohrál o devět bodů. Ke cti Slezanů nutno dodat, že po slušném výkonu a docela těsně. Petrovice disponují velmi silným kádrem.

„Nemáme se za co stydět. Generační obměna mužstva byla nutností, musíme se nyní obrnit trpělivostí a dva tři roky pracovat na nové skladbě týmu. Mladí se nemohou otrkávat a seznamovat s dospělým ragby jen v trénincích nebo přáteláku. Nejvíce jim dá mistrovský zápas,“ uznává Indrák.

Nejmladší v lize?

Na průběhu nedělního utkání s Petrovicemi to šlo vidět. Jakmile nastoupili do akce starší zkušenější hráči, byli schopni s Petrovicemi hrát vyrovnanou partii a dokázali bodovat. Což ale neznamená, že by mladí herně propadávali. „Musím kluky pochválit, odmakali to. Je nám jasné, že se mladíci budou muset hodně učit, ale potřebujeme je zkrátka otrkat v soutěži. Ještě na nich je vidět herní nevyzrálost, v rychlosti nedokážou tak dobře vyhodnotit situaci a třeba správně přihrát, ale je to jen o sbírání zkušeností,“ vykládá Indrák, který shodou okolností v brzké době bude do mužstva zapracovávat další dva mladé sedmnáctileté talenty.

„Jestli to tak půjde dál, budeme soutěž končit s věkovým průměrem našeho útoku devatenáct let,“ zasmál se Indrák. Je to ale cesta, po které chce (a musí) Havířov jít. „Nikdo učený z nebe nespadl. My jsme kdysi začínali úplně stejně,“ doplnil Indrák s úsměvem.

Jeho svěřence čeká v neděli v Mariánských Horách (od 14 hodin) prestižní derby o Slezský kylof s ostravským rivalem. „Každá zkušenost pro naše mladé dobrá. Jen se obávám, aby se to nezvrtlo a neviděli jsme nějaké červené karty,“ větří problémy Indrák. Přípravný letní zápas obou soupeřů se totiž pro hromadnou potyčku nedohrál…

RC Havířov – RK Petrovice 22:31 (10:24)

Pětky: 3:5. Rozhodčí: Zacharjev. ŽK: 0:2.

Havířov: Kovács (65. N. Sittek), O. Benčík (49. Musil), Miarka (49. Indrák), Macháček 5, Aberle (45. Olšanský), Wardas 5, Murár (45. Jakub Uhlíř), Filipiak – L. Sittek, Walek 5 (45. O. Kloda) – Třaslín, Ogurčák 2, Barabáš, Hladík 5 – R. Benčík (8. Regec). Trenér: Indrák.

Body Petrovic: Platts 11, Nkosinathi 10, Ficek a Korbel po 5.