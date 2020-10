Na jih Čech odjeli čtyři členové Boxu Havířov a zpět do Slezska si dovezli čtyři medaile. Bilance tedy stoprocentní.

Trenér a předseda klubu Jaroslav Kubíček mohl být zákonitě spokojen. „Medailové ambice jsme si dávali, ale že na ně dosáhnou všichni čtyři, to jsem nečekal,“ přiznal upřímně.

Zaujalo ho stříbro Amálie Danielové (do 50 kg), která boxuje teprve rok. „Když jsme ale přijeli, byla v její kategorii jen jediná soupeřka – Barbora Mahrová z Prostějova, takže medaili měla jistou. A myslím, že kdyby v ringu nepředváděla capoeiru, ale box, tak měla i zlato,“ koulel očima nad vystoupením svérázné Amálie.

Podobná situace nastala mezi dívkami kategorie do 54 kilogramů. Jediná soupeřka Terezy Kiszové přešla do váhy do 57 kilo, Kiszová tak zůstala ve své váze sama. „Přijela ale polská soupeřka, takže si to Terka rozdala s ní. A vyhrála jasně 5:0 na body. Pak se ale do věci vložil supervizor, že nelze udělit mistrovský titul, když v kategorii není jiná česká soupeřka. Tak jsme Terku museli přeřadit do kategorie do 57 kilo,“ přibližoval patálie havířovské závodnice Kubíček.

Ale i v kategorii do 57 kilo Kiszová nezaváhala a svou soupeřku Natálii Dudovou porazila. S tím už byl supervizor spokojen a Kiszové medaile byla udělena. Pro kategorii do 54 kilogramů…

„Nebudu to raději komentovat, Terka by si zasloužila medaile dvě. Ale budiž,“ mávl rukou Kubíček. Medaile Kiszové je zcela zasloužená, poctivě na sobě pracuje. „Je to opravdu velmi pracovitá a svědomitá sportovkyně, za poslední dva roky udělala velké pokroky,“ přitaká Kubíček.

Zdroj: Box Havířov

Další želízka v ohni měli Havířované mezi chlapci. Obrovský český talent David Polák nabral v posledních měsících váhu a svalovou hmotu, takže se posunul do kategorie do 86 kilo. „Je z něj kus chlapa, ne nadarmo je v olympijské kvalifikaci. David pokračuje cílevědomě ve své kariéře. Pracuje na sobě ve škole i v ringu, ostatním by mohl jít příkladem,“ chválí Kubíček mladého reprezentanta.

David nastoupil ve finále proti boxerovi tmavé pleti, Patriku Mbilovi z Neratovic. A uspěl. Soupeř se rval statečně, ale Polák, to je jiná třída. Zaslouženě obhájil mistrovský titul.

Další zlatou přivezl z Třeboně František Horváth (do 57 kg). „U Franty jsem se obával nejvíc, aby na medaili dosáhl. Také měl nejtěžší soupeře, třeba ranaře Kováče z Bíliny. To byl boj! Franta si ho naštěstí držel díky svým dlouhým pažím na distanc a nakonec na něj vyzrál taktickou připraveností a chytrostí,“ popisoval Kubíček. Inu, box je o síle, ale hlavně o hlavě.

Horváth si tak zaboxoval finále, kde jej vyzval Filip Jílek z Prostějova. „Bylo to vyrovnané, stejně jako předtím dokázal Franta zabrat v posledním třetím kole. Obrovskou zarputilostí a odhodláním si došel pro titul,“ popisoval Kubíček. Někdy je lepší si titul vybojovat po náročných zápasech než hladkým knockoutem. „Tím člověk roste. Takové zkušenosti se budou hodit všem,“ zakončil Jaroslav Kubíček.