Jdou na věc! Po měsíci a půl odehrají házenkáři Karviné ligové utkání. V rámci restartu nejvyšší soutěže přivítají ve středečním šlágru 10. kola pražskou Duklu. Zápas začne v 17.10 hodin. „Všichni se už těšíme,“ řekl nažhavený Dominik Solák, dvoumetrová karvinská spojka a reprezentant, kterého vynucená koronavirová pauza nebavila.

Restart nejvyšší soutěže čeká házenkáře Karviné, kteří se dnes představí doma ve šlágru proti Dukle Praha. | Foto: Ivo Dudek

„Bylo to těžké, protože s tím, co se děje letos se ještě nikdo z nás nesetkal. Na druhé straně v každé sezoně je pauza, ve které se připravujeme individuálně, a tak už víme, co máme dělat. Takže náročné bylo se dostat do toho režimu, ale jak už si na to zvyknete, tak to jde. Nejtěžší je to psychicky. Jsme zvyklí trénovat společně, zápasy, adrenalin… A to teď nebylo. Každý je sám, doma nebo na zahradě,“ popsal třiadvacetiletý Solák.