„Budu upřímný, s pozvánkou jsem nepočítal, ale na základě výskytu covidu v týmu mi volali a řekli, že vir postihl všechny pivoty a jestli jsem ochoten i přes riziko nákazy přijet. Neváhal jsem, ještě ten den jsem odcestoval do Plzně,“ řekl pro klubový web Užek.

„Nominace mě příjemně překvapila. Očekával jsem totiž, že přípravu začnu v Karviné a klukům budu fandit u televize z domu,“ vykládal Užek, který popsal všechny hektické dny.

„Za týmem jsem dorazil v noci 8. ledna a hned jsem byl striktně izolován na pokoji. Druhý den ráno mě čekaly testy, které vyšly negativně. Po celých pět dní tam jsem byl zavřený na pokoji, netrénoval jsem a samotný kontakt s týmem prakticky neexistoval,“ popisoval Užek.

Nakonec byla česká účast na MS zrušena. „Mrzí mě to, jsem z toho smutný. Když se na to teď dívám v televizi, pořád to ve mně je a asi ještě dlouho bude. Ale chápu rozhodnutí, které svaz nakonec udělal,“ podotkl Užek.

„Celou dobu jsme věřili, že do Egypta odletíme. Jenže pozitivně testovaných přibývalo a najednou jsme si uvědomovali, že už je to o zdraví. A hledat den před odletem nové hráče, kteří ani neznají systém, by bylo opravdu těžké,“ uznal Jan Užek.

Nyní se tak znovu plně věnuje přípravě na pokračování extraligy. Karviná do ní opět zasáhne 31. ledna, kdy doma přivítá od 10.30 hodin v rámci 9. kola Nové Veselí.