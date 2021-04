Ve čtvrtfinálovém souboji se Zubřím byl on jedním z pomyslných jazýčků na miskách vah, které nakonec dramatickou sérii převážily na stranu favorita. Dokázal totiž ubránit největší zuberskou zbraň – střelce Lukáše Mořkovského. Kromě toho se sám stihl zapojovat i do útočných akcí. S trochou nadsázky by se dalo říct, že to byl takový nečekaný trumf trenéra Michala Brůny, který si schovával v rukávu.

Davide, jak si své první play off užíváte? Nebo to není první play off?

Je. Loni se to nedohrálo a předloni jsem sice v kádru byl, ale hlavně jsem hostoval v Litovli, která vyřazovací boje nehrála.

Čekali jste ze strany Zubří tak mohutný odpor?

Nemyslel jsem si, že série bude tak těžká a dojde až k pátému zápasu. Nakonec jsme byli rádi, že jsme ten pátý zápas vyhráli a došlo k tomu, co říkal Nemo (brankář Marjanović) – udělali jsme dva kroky vzad, abychom mohli udělat tři dopředu.

V základní části jste Zubří dvakrát vcelku hladce porazili. Překvapili vás teď něčím, že zápasy byly úplně o něčem jiném?

Teď se jim potkal s výbornou formou právě Mořkovský, který táhnul celý tým. Na něho jsme si ale postupně připravili taktiku, vytáhli jsme na něj osobní obranu a podařilo se nám ho ubránit.

Tu osobku na něj jste se z větší části obstaral vy, trénujete ji nějak speciálně?

Ani si nepamatuji, že bychom někdy hrávali osobku nebo se na ni nějak připravovali. Teď jsme to v jednom zápase zkusili, vycházelo to, a tak jsme ji nakonec v tom pátém zápase spolu se Slávkem Mlotkem hráli. Ono to ale bylo i o tom, že celé Zubří hrálo výborně, připravilo se na nás s obranou 2-4 a později i 3-3.

David Růža (u míče), mladá rozehrávka házenkářského Baníku Karviná.Zdroj: Ivo Dudek

V průběhu čtvrtfinále se stala nepříjemná věc, když Nemanjovi Marjanovičovi umřel tatínek. Jak moc vás to v kabině zasáhlo?

Není to příjemné, chtěli bychom Nemovi ještě jednou vyjádřit soustrast a velký respekt za to, jak všechno obdivuhodně zvládl a jak se zachoval. Měl to obrovsky těžké, zvlášť při tom, jak se ty zápasy vyvíjely, ale on sám podal obdivuhodné výkony a jeho drtivou zásluhou jsme to pak zvládli i my. Opravdu klobouk dolů.

Obraťme pozornost k semifinále, ve kterém vás čekají Lovosice. Sledoval jste jejich sérii s Frýdkem-Místkem? Jaký je to soupeř?

Sledovali jsme to všichni. Od středy jsme měli taktickou přípravu na Lovosice, podle mě to budou úplně jiné zápasy než se Zubřím. Lovosice mají jinak poskládaný tým, už se na ně těšíme.

Na koho si budete muset dát pozor?

My se připravujeme na soupeře jako celek, i proti Zubří jsme se tak připravovali. Jen mimořádné střelecké výkony Mořkovského nás donutily k tomu, že jsme ho museli vzít na osobku. Vždycky záleží na tom, jak soupeř hraje a jakou taktiku nám trenér naordinuje. Házená je kolektivní sport.

Lovosice ukončily své čtvrtfinále o něco dříve, tudíž měly více času na přípravu. Nemůže to pro vás být jistá nevýhoda?

Může, ale nějaký zásadní problém v tom nevidím. Ještě teď, když se bude hrát systémem víkend – středa – víkend. Síly ušetříme a mohlo by nám to sedět.