Vybojoval jste si nominaci na mistrovství Evropy. Co tomu říkáte?

Splnil se mi sen. Ještě pořád tomu nemůžu uvěřit, ale jsem strašně rád, že tady můžu být s týmem. Budu se snažit co nejlépe reprezentovat jak Českou republiku, tak samozřejmě Karvinou.

Trenéry jste přesvědčil v přípravných duelech se Slováky a Maďary. Jak se vám hrálo?

Hrálo se mi dobře. Ze začátku jsem byl trošičku nervózní, protože reprezentace, to je přece jen jiná úroveň než domácí extraliga, ale jsem rád, že to nakonec tak vyšlo. Teď už je jen na mně, abych splatil trenérům jejich důvěru.

Poslední dva roky jsou z vašeho pohledu celkem turbulentní ne? Ještě v roce 2017 jste se teprve začal zabydlovat v áčku Karviné a najednou jedete na Euro…

Ano, to máte pravdu. Seběhlo se to všechno hrozně rychle. Kdyby mi to někdo ještě před těmi dvěma lety řekl, tak ho asi budu považovat za blázna. Ale fakt si to teď užívám a zároveň mě to žene kupředu. Je to pro mě další motivace chtít se neustále zlepšovat a pracovat na sobě. Určitě vím, že to není jen moje zásluha. Nebýt Karviné, trenérů a spoluhráčů, nikdy by se mi to nepodařilo. Všem moc děkuji.

Jakou roli budete v týmu mít? Jedete sbírat zkušenosti a učit se?

Jsem nováček, takže bych své šance nepřeceňoval. Spíš si myslím, že když si bude chtít nějaký klíčový hráč odfrknout, jsem tam od toho, abych ho na pár minut vystřídal. Samozřejmě budu rád za každou minutu strávenou na hřišti. Už jen tady s klukama být je pro mě zkušenost k nezaplacení.

Češi mají silnou, ale hratelnou základní skupinu. Jaké vyhlídky podle vás tým má?

Myslím, že je předčasné se bavit o nějakých vyhlídkách. Půjdeme zápas od zápasu. Budeme se snažit ze sebe vydat maximum a na co to bude stačit, to teprve uvidíme.

Vzhledem k lokaci, kdy hrajete skupinu ve Vídni, spoléháte na pomoc českých fanoušků?

Je to blízko, to je pravda a určitě by bylo fajn, kdyby nás přijelo podpořit co nejvíce našich fanoušků. Sám jsem zvědav na to, jak to bude v hledišti vypadat, ale věřím, že na Evropě bude tradičně skvělá atmosféra.