Nováček v národním týmu na tak velké akci nezklamal, oproti původním předpokladům odehrál možná víc zápasů, než by si před začátkem Eura sám myslel.

Připomeňme, že Češi v Rakousku postoupili ze základní skupiny z druhého místa za domácím výběrem (Rakousko 29:32, Severní Makedonie 27:25 a Ukrajina 23:19), ve čtvrtfinálové skupině už ale neuhráli nic (Španělsko 25:31, Bělorusko 25:28, Chorvatsko 21:22, Německo 22:26) a skončili dvanáctí.

Soláka to ale nemuselo tolik mrzet. Minutáž dostal pořádnou, byť především v obraně, přestože v Karviné patří k nejlepším střelcům mužstva.

Dominiku, na Euro jste odjížděl s určitým očekáváním. Naplnilo se?

Byl jsem velmi mile překvapen. Jel jsem tam s tím, že budu rád za každou minutu na hřišti, ale nakonec jsem hrál v každém zápase dost dlouho a to mě opravdu potěšilo. Už před Eurem říkali trenéři, že se na té dvojce v obraně můžu objevovat častěji, ale realita předčila má očekávání. Věřím, že mi to pomůže i do budoucna, protože jak jinak se můžete zlepšovat než tak, že se můžete učit od těch nejlepších.

Kdo z českých spoluhráčů vám předal nejvíce zkušeností?

Nejvíc asi Horác (Pavel Horák) a trenér Dan Kubeš. Oba mají obrovské zkušenosti jak z útoku, tak hlavně z obrany, kde jsem nastupoval. Ale vlastně všichni se mi snažili pomáhat, v klidu vysvětlit, co bylo třeba.

V posledních letech se ve všech komentářích po repre akcích objevují komentáře, jaká je v týmu perfektní pozitivní atmosféra. Vnímal jste to také tak?

Ano, parta je super. Nebyl jsem na tolika srazech, ale na každém z nich jsem se v týmu cítil velmi dobře. Doufám, že jsem už zapadl do kolektivu. Hodně mi pomáhá i Galoš (Martin Galia), který se tam o mě „v uvozovkách“ stará. Bylo tam dost kluků z Karviné a i to mi hodně pomohlo. Například na pokoji jsem spal s Markem Vančem.

Na Euru jste hrál jen v obraně. Nepřišlo vám trošku líto, že jste se nedostal na chvilku i do útoku?

Ne, vůbec ne. Nad tím jsem nepřemýšlel. Měl jsem sice od trenérů pokyn, že to mám sem tam trochu potáhnout dopředu, ale já si dopředu ještě tolik nevěřil. Jsem rád, že jsem tam byl a že jsem dostal tolik prostoru.

Zaujala vás na mistrovství nějaká výrazná osobnost?

Před Eurem jsem říkal, že nemám nějaký vzor, ale musím říct, že na Euru mě svou hrou, organizací obrany, jejímu šéfování i tím, jaká je osobnost, zaujal Španěl Viran Morros.

Měli jste šanci sledovat utkání i ostatních týmů?

Moc ne. Akorát po našem zápase jsme vždy zůstali ještě na poločas toho utkání, které následovalo po nás. Občas jsme nějaké jiné sledovali v televizi.

Který tým vás oslovil nejvíce?

Z těch, proti kterým jsme hráli, to byli Španělé svou technickou házenou a zejména Němci se svou silovou a dynamickou házenou. Z ostatních týmů se mi na Euru dost líbili Portugalci a tradičně Norové. Ti, myslím, ještě dlouho zůstanou ve špičce. A možná bych ještě vyzdvihl Maďary.

Ivo Dudek