„Je to velké zklamání. Zvlášť po tom průběhu. Podobné zklamání jsem cítil i po druhém zápase série v Plzni, kde jsme vedli, abychom to v závěru ztratili a nakonec prohráli na sedmičky. Poločas nám ale vůbec nevyšel a ten druhý už byl hop nebo trop,“ uznal třiadvacetiletý Solák.

Čím byla způsobena ta vysoká porážka v první půli?

Nervozitou asi… Nevím, v minulých zápasech se nám vstupy povedly, zrovna dneska v nejnevhodnější moment ne. Nezbývá, než Plzni pogratulovat k titulu. My si teď aspoň pořádně odpočineme.

Jak jste řekl, druhý poločas byl hop nebo trop. Hopsali jste ale solidně…

O devět gólů se už těžce dotahuje, to už máte v hlavách. Jakmile se to ale začalo stahovat a také lidi nás hnali, to byla pěkná pasáž. Bohužel výsledek to nezvrátilo. Ale fanouškům za to dík.

Bylo to podobné jako finále před dvěma lety?

To ne. Oba týmy se obměnily, navíc každý zápas je jiný. Podobné to bylo v tom, že jsme to měli ve svých rukách a ztratili to.

Dá se říct, že ještě nepřišel váš čas? Myslím tím čas mladého týmu, protože ať je to, jak chce, Plzeň na své straně má těch zkušeností daleko víc. Vy sám nebo Vojta Patzel patříte k tahounům mužstva, ale pořád patříte spíš k mladým hráčům…

Jasně, Plzeň zkušená je, ale i v předešlých zápasech jsme si normálně ověřili, že s nimi můžeme hrát a vyhrát. Takže jestli ještě nepřišel náš čas, to nevím. Mohl přijít už dneska, bohužel to nevyšlo a my se s tím musíme smířit. Musíme udělat vše pro to, abychom herně rostli a příští rok se tady místo Plzně radovali my.

V tom by vám mohl pomoci letošní průběh play off, protože to bylo hotové martyrium. Samé nerváky, obraty, sedmičky, překvapivé výsledky, souhlasíte?

To máte pravdu, byl to masakr. Hlavně po psychické stránce. Je to těžké říkat někomu, kdo detailně nevidí do kabiny, ale to vše okolo, co hráči musí podstupovat… Ony se vidí chyby, góly, ale ten zbytek už lidé moc nevidí a je to opravdu náročné. Už proti Zubří jsme spadli trošičku na prdel, pak s Lovosicemi prohrajeme první zápas. Nic moc. Ve finále s Plzní jsme pak dvakrát prohráli na sedmičky. To vše vám s psychikou zamíchá. Ale zároveň tímhle můžeme růst, to je fakt.

Plzeň si došla pro titul s bilancí 5-4-5. To znamená, že v normální hrací době si během play off došla jen pro pět výher v šedesáti minutách. Co na to říkáte?

Takhle jsou holt pravidla nastavena. Je to stejné pro všechny. Podstatné je, že mají na krku zlaté medaile a jestli vyhráli na sedmičky nebo normálně, to už si může každý pro sebe spekulovat.