A v neděli mohl se spoluhráči oslavit velký úspěch – postup do čtvrtfinále Challenge Cupu. Karvinští házenkáři v osmifinále vyřadili loňského finalistu soutěže, portugalskou Madeiru.

„Bylo to obrovsky těžké, ale s tím jsme počítali už před prvním zápasem na Madeiře. Je to finalista poháru, dneska jsme ale zaslouženě vyhráli,“ mínil Solák po výhře 33:27.

Jak zněly zásadní pokyny? Hrát trpělivě, dovolit si ve hře jeden na jednoho?

Důležité bylo to, aby naše hra v útoku nestála jen na dvou hráčích. Věděli jsme, že se musíme přidat všichni, brát na sebe zodpovědnost. Je fajn, že se nám to v určitých fázích dařilo.

Jak stěžejní bylo pohlídat si Semeda s Nogueirou, kteří dali dohromady jen dvě branky?

No, ti jsou hodně šikovní, na ně jsme si dávali pozor, abychom jim znemožnili nahrávky. A taky, abychom nerozchytali brankáře. Ten sice nevypadá jako ryzí házenkář, ale zdání klame. V Portugalsku nám toho dost chytil.

Portugalská obrana působila hodně elasticky, bylo obtížné se do ní dostat?

Tím, že hrají trochu vysunutější obranu, a ve hře jeden na jednoho mají fakt silné hráče, jsou hodně pevní na nohách a těžko se přes to prochází. Možná bylo dobře, že jsme v prvním zápase nechodili tolik do situací jeden na jednoho. Dneska to nejspíš přispělo k tomu, že nás neměli tolik přečtené a nevěděli, co dokážeme. V určitých chvílích se jim to dnes vymstilo.

Pomohla podpora plné haly?

To se člověk vybičuje, i když už nemůže. Já sám jsem mlel z posledního, kluci taky říkali, že už skoro nemohli, ale když řve plná hala dvou tisíc lidí jako jeden muž, je to obrovská injekce a nám to pomohlo do vítězného konce.

Jak vás mrzelo, že jste v jednom momentu netrefil prázdnou bránu?

V první chvíli jsem se chtěl zavrtat pod palubovku. Poslední minuty jsme furt civěli na tabuli, kolik zbývá času. Viděl jsem, že brankář tam nebyl, tak jsem to zkusil. Nevyšlo to, chvíli jsem měl hlavu dole, ale Michal Brůna hned přiběhl ke mně a zvedli mě i ostatní. Naštěstí to nemělo vliv na výsledek.

Portugalci se vás dlouho drželi na dostřel, stále jste se od nich nemohli odpoutat. Jak jste to prožívali?

Nejsou to žádní nazdárci, ale zkušený mančaft, který toho má hodně odehráno v pohárech i domácí lize. Ti se jen tak nepoloží, zkušeně se nás drželi. Zlomili jsme to až větší vůlí po vítězství.

Podobné průběhy zápasů ale tým asi posilují, co myslíte?

Jo, do extraligy, kde máme několik těžkých utkání, nám to určitě pomůže. Věřím, že dobré výkony v obraně i psychiku z evropských zápasů si přeneseme do ligy. Ale mistry světa to z nás pořád nedělá, musíme dál makat.

Dalším postupem jste si náročný jarní program moc neulehčili…

To ne, ale pro to to hrajeme. Můžou to být taky poslední starty v poháru. Pro někoho. Tyhle zápasy jsou skvělé, některým hráčům se za kariéru nepovede hrát evropský pohár, musíme si vážit každého startu v Evropě.

Na koho byste chtěl ve čtvrtfinále narazit?

Já vím jen to, že postoupila Dukla. Další soupeře neznám, ale rád se poměřím s každým, na koho narazíme. I s tou Duklou.