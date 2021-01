Vojtěch Patzel, Jan Užek a Dominik Solák se zúčastnili přípravného srazu v Zubří, nyní jsou v Plzni a připraveni dobře reprezentovat značku Baník Karviná.

Pro spojku Dominika Soláka by se jednalo o druhou vrcholnou událost po posledním ME, kam jel loni jako nováček. Tedy pokud se dostane do finální nominace do Egypta.

Dominiku, jaký byl a jaký bude váš program?

Z prvního srazu jsme se vrátil 29. prosince a hned na Nový rok jsme odjeli k dalšímu do Plzně. Toho času opravdu moc není. Čeká nás ještě kvalifikační dvojzápas s Faerskými ostrovy, které proběhnou 6. a 9. ledna a na to navazuje MS v Egyptě, které začíná 13. ledna.

Jak probíhal poslední sraz? Stihli jste procvičit vše, co jste potřebovali?

Ten kemp byl celkem krátký, takže těžko něco hodnotit. Měli jsme pár tréninků a zápas, takže jsme si oživili kombinace a systém obrany a šli jsme na věc.

V přípravném utkání jste porazili Slováky 28:21. Jak zápas vypadal?

Hodnotil bych to pozitivně. Sice jsme měli vlažnější začátek, když nás zlobila koncovka a v obraně jsme udělali zbytečné nevynucené chyby, ale po poločase se to, myslím, zlepšilo. Když se k tomu přidala energie v obraně, tak jsme soupeře už přehráli. Sám se sebou jsem jakžtakž spokojený, dal jsem čtyři góly, ale chvíli mi trvalo, než jsem se do toho zase dostal.

Jaká byla v týmu atmosféra?

Určitě dobrá a byli jsme všichni rádi, že jsme utkání zvládli, i když šlo „jen“ o přátelské utkání.

Teď vás čeká kvalifikační dvojzápas s Faerskými ostrovy o postup na ME 2022, které se bude konat na Slovensku a v Maďarsku. Jak vnímáte naše šance?

Moc informaci o Faerských ostrovech zatím nemáme, ale dneska už není lehký soupeř. Víme, že Faery šly poslední dobou nahoru. Šance na postup jsou ale vždycky. Vše se rozhoduje na hřišti. Pro nás to bude taková malá příprava před mistrovstvím světa.

Ivo Dudek