Nutno dodat, že příliš vzdálenějších soupeřů už v „Evropě“ neleží. Z Madeiry je to do Maroka „co by kamenem dohodil“ a dál už jsou prakticky jen španělské Kanárské ostrovy či taktéž portugalské Azory.

„Ale je tam krásná příroda,“ nabídl prezident Baníku Roman Mucha osobní zkušenost. „Pokud seženeme letenky v přijatelné cenové hladině, nemuselo by to být tak drahé,“ doplnil.

Byl rád, že se hráčům dostane zase velmi kvalitní konfrontace se silným soupeřem. „Ale zase ne tak silným, jako jsou v Portugalsku Porto, Sporting či Benfica, které hrávají Ligu mistrů či Pohár EHF a díky spojení s fotbalem mají několikanásobně vyšší rozpočty. Madeira je také silná, ale ne na takové úrovni,“ přibližuje Mucha větší hratelnost soupeře.

Navíc Karvinští začínají na palubovce soupeře, tedy v hlavním městě souostroví – ve Funchalu. A únorové koupání v Atlantském oceánu také nemusí být k zahození.

„Musím přiznat, že když z osudí vypadly oba ruské kluby, tak jsme si oddechli. Jet v únoru do Petrohradu, i když je to nádherné město, by se nám moc nelíbilo. To raději teploty minus dvacet vyměníme za plus dvacet,“ zasmál se trenér házenkářů Marek Michalisko v narážce, že na Madeiře panuje věčné jaro.

Házenkáři sledovali los živě. „Po dopoledním tréninku jsme si sedli a koukali, koho nám vylosují. Přáli jsme si ty Lucemburčany (Differdange - pozn. aut.), ale ty dostala Dukla. Měli bychom to v dojezdové vzdálenosti a také bychom měli informace díky zápasům lucemburského týmu s Novým Veselím. Ale s losem jsme spokojeni. Letenky na Madeiru budou teď naše největší a téměř jediná starost,“ poznamenal Michalisko.

Na druhou stranu, vyfasovat zrovna finalistu posledního ročníku Challenge Cupu, to z hlediska šancí na postup nepůsobí dost ideálně. „To už si člověk nevybere. Portugalská házená zaznamenala v poslední době obrovský rozmach, špičkové týmy země hrávají v Lize mistrů, hlavně Porto, které umí obírat i nejsilnější kluby Evropy. I ta Madeira se posledně do finále jistě nedostala náhodou, jsou tam výborní hráči, nějací cizinci z bývalé Jugoslávie i Afriky. Musíme se na ně pořádně připravit. Do února času dost,“ uzavřel Michalisko.

Další český klub Dukla Praha má za soupeře, jak už bylo zmíněno, lucemburské Differdange, které ve druhém kole vyřadilo Nové Veselí. Pražané rozehrají dvojzápas doma. Termíny jsou předběžně určeny na 8. a 15. února.