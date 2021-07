Po odmlce v poslední sezoně kvůli nejisté covidové situaci, se extraligoví házenkáři Karviné opět zapojují do pohárové Evropy, ve které loni na jaře končili v neodehraném čtvrtfinále EHF Cupu (měli hrát s pražskou Duklou) a měli na dosah největší klubový úspěch své historie. Tak snad letos…

„No, letos… Ta konkurence je zatraceně těžká. Přijde mi, že zájem klubů hrát evropské poháry vzrostl, naštěstí i u českých zástupců, což je dobře. Ale každým rokem je to nabitější a prosadit se v tvrdé konkurenci je čím dál náročnější,“ uvažuje manažer Baníku Marek Michalisko.

První překážkou karvinského týmu bude turecký celek SK BSB Izmir. Slezany tak čeká horká turecká půda s nevyzpytatelným soupeřem. Pokud se samozřejmě oba kluby nedohodnou na sehrání obou zápasů na karvinské palubovce. To ale turecké celky nemívají ve zvyku v žádném z kolektivních sportů.

Marek Michalisko (vpravo) přiznává, že výhledově by chtěl Baník působit v Evropské lize.Zdroj: Ivo Dudek

„Také to nepředpokládám. To spíš Turci nabídnou nám sehrání obou zápasů u nich,“ míní logicky Michalisko. Kývl by Baník na takovou nabídku? „Záleželo by na finančních okolnostech. Vždy vycházíme vstříc našim fanouškům, aby si užili zápas evropské úrovně. Museli bychom vzít v potaz všechna pro a proti. K jednáním s tureckou stranou se dostaneme až v srpnu, je čas. Hrajeme až v říjnu,“ upozornil Michalisko.

Výhodou je aspoň to, že kvůli vysokému počtu klubů v soutěži a také národnímu a klubovému koeficientu Karviné, mají házenkáři v 1. kole soutěže volný los a začnou až v tom druhém. Pražská Dukla, Zubří a Kopřivnice takové štěstí neměly. Začnou už v úvodní rundě během září.

Házenkářské evropské poháry se po vzoru svých fotbalových vzorů z UEFA přetransformovaly během posledních dvou covidových roků do podoby, kdy Liga mistrů je prakticky jen pro vyvolené, nižší Evropská liga pro širší klubovou smetánku a na zbytek Evropy, do něhož spadá i Česko, „zbyl“ EHF Cup.

„Výhledově je pro nás atraktivní nově vytvořená Evropská liga. Tam bychom se časem chtěli dostat. Nemyslím, že pro Česko by tato soutěž měla být nedosažitelná. Určitě jako země máme ambice v ní působit. Hraje se skupinově a jsou tam opravdu kvalitní a atraktivní soupeři. Pravda, Liga mistrů je aktuálně mimo český dosah, ale Evropská liga je lákadlo,“ vzhlíží Michalisko k blízké budoucnosti.