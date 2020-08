„Vojta se sžívá s týmem, protože je tady nový a je to pro něj těžší úloha než třeba pro Slávka Mlotka, který tady hrával a teď se vrací. Ten může zažité systémy jen oprášit, Vojta se je učí od základu,“ porovnával trenér házenkářů Michal Brůna situaci u dvou (staro)nových hráčů.

Také byl rád za poznatek, že karvinští hráči nevnímají situaci tak, že když přišel zrovna Vojtěch Patzel, že snad bude zařizovat výsledky jen on sám. „Je členem týmu jako ostatní, i když je to skvělý hráč. Jsem rád, jak do kabiny zapadl lidsky. Kluci to navíc berou tak, že ho musí na place podpořit, že to nezávisí jen na něm,“ pochvaluje si Brůna.

Spolupráci obou posil, tedy Patzela s karvinským odchovancem Slavomírem Mlotkem, označil za povzbudivou. „Je to na dobré cestě, nerad bych něco zakřiknul,“ klepe pro jistotu na dřevo.

S dosavadním programem přípravných zápasů je velmi spokojen. „Až jsem z toho nesvůj, jak se zatím daří. Samozřejmě, že chyby se vyskytnou vždycky, ale porazili jsme papírově lepší soupeře, než jsme my sami, což se cení. Navíc Opole, ale hlavně Zabrze, disponují opravdu výbornými hráči, kteří vydělávají měsíčně tolik, co u nás celá základní šestka dohromady,“ pousmál se Brůna.

Zdroj: Ivo Dudek

Sám dává šanci i talentovaným mladíkům. „Chceme kluky z dorostu více zapojit. Petr Široký nastoupil už do tří zápasů, Míra Halama zatím pracuje dobře a jeho první zápasy ho čekají proti Litovli a polským Piekarům,“ podotkl Brůna.

Vzhledem k tomu, že kvůli výskytu koronaviru v kabině rakouské Vídně odpadl Baníku dvojzápas s Fivers, musí pozměnit plány druhé části přípravy. „Ve hře je odveta se Zabrze u nich,“ prozradil Brůna.

A jak je to s testy na covid v karvinském týmu? „Na testy nechodíme, ale zdravotní stav si kontrolujeme. Měříme si teplotu, kdo se cítí špatně, měl by jít k lékaři. Zatím k tomu naštěstí nedošlo a doufám, že ani nedojde, protože když jsem slyšel, že třeba fotbalové kluby si testy na covid musí hradit samy, a podstupovat je před každým zápasem, tak u nás by to nešlo. To bychom asi zkrachovali,“ dodal.

VÝSLEDKY

Gwardia Opole – Baník Karviná 22:28 (11:19)

Zápas v Opole byl pro baníkovce prvním v letním období. Hráči trenéra Brůnu mile překvapili. Už v poločase vedli o sedm branek, a toto vedení si udržovali až do konce.

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – Baník Karviná 22:32 (14:19)

Další účastník polské nejvyšší soutěže, loni desátý Piotrkowianin, je v domácím prostředí velmi nepříjemným soupeřem, který dokáže překvapit i špičku polské ligy. Ne tak Karvinou, která měla zápas od začátku pod kontrolou.

Baník Karviná – Górnik Zabrze 25:20 (9:12)

Nejsilnější soupeř v čele s gólmanem Martinem Galiou, reprezentantem a odchovancem Baníku, vedl v poločase o tři góly, ale velké odhodlání a nasazení domácích hráčů slavilo obrat a skvělý úspěch nad třetím celkem polské extraklasy.

Baník Karviná – Gwardia Opole 30:25 (14:14)

Opole přijelo do Karviné s jasným cílem - vrátit Baníku porážku z prvního utkání. Tvrdý a vyrovnaný zápas se rozhodl ve druhé půli, kdy domácí dokázali díky pestřejší střelbě odskočit na rozdíl osmi branek. Frustrovaný soupeř se zmohl jen na vyvolání menší strkanice v závěru utkání.