Ambice mají letos medailové, nahlas to sice neprohlašují, ale jistě budou útočit na další titul. Opravňuje je k tomu jednak tradice, jednak kvalita hráčského materiálu a v neposlední řadě i zkušenosti současného lídra klubu Michala Brůny, jenž se de facto loučí s hráčskou kariérou. „Na hřišti mě už asi neuvidíte,“ připouští předseda Baníku, který mužstvo vede coby hlavní kouč.

Vítěznou jízdu přerušil až účastník Ligy mistrů

Házenkáři se v rámci letní přípravy potkali se silnými polskými kluby, které poráželi, a až na závěr přípravy jim super šňůru utnul pravidelný účastník Ligy mistrů Orlen Wisła Płock.

Baníkovci vzbudili díky svým výborným výkonům proti polským soupeřům v sousední zemi ohlas. Nutno dodat, že polská liga je kvalitnější než česká, o to víc vynikají výkony Karvinských, kteří si o pozornost řekli i u velkoklubu typu Płock, který je nejen sedminásobným mistrem své země, ale hlavně pravidelným účastníkem házenkářské Champions Leauge, přičemž se nedá říct, že by v ní byl do počtu. „Je to klub vysokých kvalit, v posledních letech byl do šestnáctky a proti nám postavil silnou sestavu. Co mi říkal můj někdejší protihráč z polské ligy, nechyběl jim nikdo důležitý,“ přiblížil Michal Brůna.

Tím spíš zaslouží baníkovci uznání, že i nad tak špičkovým týmem 50 minut hrací doby vedli, a teprve v závěru svěřenci španělského kouče Xavi Sabatého duel otočili a vyhráli „jen“ o dvě branky.

Na fragmenty z utkání se můžete podívat ve videu (hlavní část do času 2:30):

Když si člověk uvědomí, že v Płocku v posledních dvou letech prohrávaly i takové celky jako dánské Gudme, ruský Čechov, španělský León či rumunské Dinamo Bukurešť, vyhlíží porážka Karviné jako mimořádně přijatelný výsledek.

Není proto divu, že by Karviná měla letos patřit k adeptům na medaile. Z kostry týmu odešli jen Marek Monczka a Jan Zbránek plus Radim Chudoba, v létě naopak přišel Vojtěch Patzel z pražské Dukly, jehož souhra s Dominikem Solákem bude brzy dosahovat spolupráce světové úrovně, k tomu se z Německa vrátil Slavomír Mlotek – muž s dirigentskými schopnostmi, a do kádru byly zařazeny i mladé naděje Jakub Flajsar, Miroslav Halama nebo teprve sedmnáctiletý Petr Široký.

V poháru číhají Rakušané

„Náš tým je zase o rok sehranější a zkušenější. Konfrontace v pohárové Evropě nám pomohla,“ pochvaluje si Brůna.

Tu vedení klubu dopřeje svým hráčům i letos. A pro úvodní kolo je už znám i soupeř Karviné. Bude jím rakouský Sport-Club Kelag Ferlach. Ten v Karviné ještě nestartoval, pro fanoušky tedy zajímavý soupeř. „Los nám přál, daleké cestování odpadá, do Ferlachu je to asi 650 kilometrů, tam dojedeme autobusem. Finančně to tudíž nebude tak nákladné, a také sportovně je to tým měřitelný s námi. Sílu rakouské ligy známe,“ uvažuje Brůna.

Přestože se hraje až v listopadu (začíná se v Karviné, pravděpodobně 14. listopadu, odveta za týden), Karvinští už rozhodli sítě a sbírají o soupeři informace. „Naším cílem je určitě postup dál,“ dodává Brůna.

Nyní se už ale jeho svěřenci koncentrují na úvodní vystoupení v extralize proti Jičínu. „Soupeř na úvod silný, do týmu přišel v létě Kastner, jeho hra se stále točí kolem Šulce, kterého dobře známe. Budeme připraveni,“ slíbil předseda klubu.

Karvinští také upozorňují své fanoušky, že kvůli hygienickým opatřením proti covidu je vstup do haly možný pouze s rouškou. Hala navíc musí být rozdělena na dva sektory se samostatným vchodem. Na tribunu B (u laviček obou týmů) bude vchod tradičně kolem pokladen, pro tribunu A bude otevřen vchod zvenku ze zadní strany haly. Vstupenky do obou sektorů se budou kupovat v pokladně haly. Nutný je také rozestup dvou metrů. Do každého sektoru se může vejít až 500 osob. Doporučuje se také sezení ob sedačku, ale není to nutné.

Zdroj: Daniel Hojník

VÝSLEDKY

Stal Mielec – Baník Karviná 20:31 (11:19)

V poslední fázi přípravy odjela karvinská výprava do Mielce. Domácí Stal je dalším účastníkem nejvyšší polské soutěže. První zápas odehráli hráči základní sestavy a po velmi dobrém výkonu s přehledem vyhráli. Neměli problém.

Stal Mielec – Baník Karviná 21:26 (13:11)

Druhý zápas v Mielci začali členové širšího kádru, drželi se, ale v poločase prohrávali, a tak trenér Brůna poslal do hry opět členy základní osy. Ti otočili skóre a opět dovedli zápas bez větších potíží do vítězného konce. „Poslal jsem je tam, aby si vyzkoušeli, co obnáší skočit do zápasu s nepříznivě se vyvíjejícím skóre,“ objasnil Brůna.

Baník Karviná – Olimpia Piekary Śląskie 29:29 (13:16)

Tentokrát baníkovce nečekal tým z polské Superligy, ale z první ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže. Po náročném programu v Mielci nechal trenér odpočívat hráče základní šestky a hráli méně vytěžovaní hráči. Soupeř v „plné palbě“ celou dobu vedl, Karvinští vyrovnali až těsně před koncem a ani v tomto utkání tak nenašli přemožitele, ale tentokrát to bylo opravdu „o prsa“.

Wisła Płock – Baník Karviná 24:22 (10:13)

Generálka na extraligu se odehrála atypicky - na 4x15 minut, ale ani to Baníku nevadilo a skoro celou dobu vedl. Těžké utkání plné osobních soubojů gradovalo v poslední „čtvrtině“. Vysoký favorit nakonec otočil skóre ve svůj prospěch, ale nadřel se. „Byla to skvělá tečka za podařenou přípravou, kluci se určitě nemají za co stydět. Po takovém výkonu jsem na ně hrdý, určitě jim zase o něco stouplo sebevědomí, protože náš tým je pořád mladý a bude se zlepšovat. Takovou konfrontaci nemíváme každý den,“ pochvaloval si Michal Brůna.