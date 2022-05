Co od zápasu čeká karvinský trenér Michal Brůna, jenž se může stát prvním člověkem v historii karvinského handbalu, který získá titul jako hráč i jako trenér? „Na to teď nemyslím. Jsem v šatně s mužstvem, čekali jsme na tento moment celý rok a po této době je to tady znovu. Jsem rád, že máme šanci uspět před vlastními fanoušky,“ poznamenal dva dny před soubojem o zlato.

Což ale může být taky dvousečné. Psychické vypětí před vlastním publikem je totiž enormní a ne každý to dobře snáší. „V takových zápasech už to je o psychice,“ souhlasí Brůna.

Svému týmu však věří. „Jsme všichni zase o rok starší, já doufám, že i zkušenější. Pozitivní pro mě bylo, že i když jsme posledně prohráli v Plzni o gól, v kabině jsem nikoho s hlavou v dlaních neviděl. Z kluků naopak sálá odhodlání splnit si svůj sen a jít si za ním. To mě naplňuje optimismem,“ říká s nadějí v hlase Brůna.

Jeho strýc František byl u zrodu úspěšné karvinské generace bezprostředně po vzniku klubu, pak tým dotáhl ke dvěma titulům v době, kdy se nejvyšší československá soutěž zmítala v dukelské hegemonii. Tu narušil jen Zlín ještě jako tehdejší Gottwaldov a jako druhá právě Karviná.

Michal Brůna je pětinásobným českým mistrem, jeho mladší bratr Rostislav dosáhl na čtyři tituly. Nikomu v Karviné se ale nepovedlo dobýt titul jako hráč a později jako hlavní trenér.

Třeba někdejší předseda klubu Jan Truhlář zlato na hřišti vybojoval, ale chybí mu titul v roli hlavního kouče. Zkušený trenérský stratég Jaroslav Hudeček, který letos mimochodem spadl z extraligy s Hranicemi, zase dotáhl Baník k titulu coby trenér, ale jako hráč skončil těsně pod vrcholem.

Jaký zápas tedy Brůna čeká? „Zase to bude o detailech, formě brankářů. V téhle fázi už na soupeře těžko něco vymyslíte, je to o jednotlivcích. Uvidíme, jak se kdo popere s psychikou, zápas o titul a ještě k tomu doma nehrajete každý rok,“ správně upozornil Brůna.

Právě loni nervozita jeho tým semlela, když v pátém utkání před vlastními fanoušky Plzni podlehl. Teď Brůna věří, že jeho tým vyzrál.

Rozhodující souboj pískají naši nejlepší rozhodčí Horáček a Novotný. „To kvitujeme. Oba jsou v nejlepší pětce světových rozhodčích. Věřím, že máme ještě dost sil na to porazit Plzeň v této sérii potřetí,“ zakončil Michal Brůna.