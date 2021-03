Asi by se v házenkářských archivech dlouho hledalo, který tým v zápase nejvyšší soutěže naposledy padesátkrát skóroval.

Svěřenci trenéra Michala Brůny tak potvrdili své prvenství po základní části. Zaslouženě. Nejvíce branek dali, nejméně dostali. Do rozhodující fáze sezony tak jdou z nejvýhodnější pozice. Ve čtvrtfinále play off je ale čeká nepříjemné Zubří.

„Přiznám se, že bych byl raději za Kopřivnici, mohli jsme jim vrátit porážku u nich, ze které jsem byl v sezoně asi nejvíc zklamaný. Nedá se nic dělat, máme Zubří, které teď zahrálo velmi dobrý zápas v evropském poháru, v lize vyhrálo ve Frýdku, je to solidní soupeř. Asi ne tak zkušený, ale my nesmíme nic podcenit,“ vyhlíží trenér karvinského Baníku Michal Brůna čtvrtfinálového soka.

On sám pamatuje rivalské bitvy se Zubřím před plnými tribunami a v hektické atmosféře. Jaké to bude teď, když se do hlediště nesmí? „Na prd,“ uznal Brůna výstižně.

Házenkáři Karviné rozdrtili Maloměřice 52:23. Petr Široký dal šest gólů.Zdroj: Ivo Dudek

„Pro mladé hráče to bude asi výhoda, protože atmosféra na ně nebude tolik tlačit. Ale play off je o tom, aby hráči v takové atmosféře rostli, což jim bude upřeno. A naši mladí? V sezoně měli víc momentů, kdy jsem s nimi nebyl úplně spokojen, musí na sobě ještě pracovat. Druhou šestku ještě nemáme na takové úrovni jako je ta první,“ uvažoval Brůna.

A jak viděl poslední zápas s Maloměřicemi? „Jsem rád, že jsme to nepodcenili a že si zahrála i druhá lajna. Vlastně skoro celý zápas. Tahali to dobře dopředu, dneska to bylo podle mých představ. Šlo o to i dostat do hry další hráče, řekli jsme si, že nebudeme chtít hrát na postavený útok, že to prostě budeme tahat a kdo nebude moct, tak vystřídá. A tak jsme to hráli celých šedesát minut,“ shrnul nevídaný výprask Michal Brůna.

„Pro nás to byl na závěr základní části velmi těžký zápas, jelikož Karviná je ve všech ohledech lepší, což se i potvrdilo. Byla rychlejší, sehranější, hráči soupeře předvedli lepší dovednosti ve hře jeden na jednoho i v kombinaci. Takový zápas se pak hrozně těžce vede,“ připustil trenér Maloměřic Vít Musil.

Házenkáři Karviné rozdrtili Maloměřice 52:23. Nicolas Noworyta (s míčem) dal osm gólů.Zdroj: Ivo Dudek

Jeho tým musel skousnout nepříjemný debakl. „Mužstvo se špatně motivuje, když je takový průběh. Těžko hráče hecujete, aby nepodlehli tlaku, protože každá chyba, kterou jsme udělali, byla nekompromisně potrestána. Karviná nás prostě přehrávala ve všech pasážích hry, vepředu byla rychlejší, vzadu byla včas, takže první poločas byl naprosto šílený. Až ve druhé půli, kdy už byl zápas dávno rozhodnutý a tlak trochu opadl, to mělo z naší strany i světlé momenty. Byla to pro nás spíš příprava na play out,“ zhodnotil duel Musil.

Baník Karviná – SHC Maloměřice 52:23 (24:5)

Sled: 7:0, 13:1, 18:2, 21:4, 30:7, 33:8, 36:13, 41:17, 43:20, 46:23. Rozhodčí: Kavulič, Pavlát. Sedmičky: 5/4:0. Vyloučení: 2:3. Bez diváků.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Solák 4, Široký 6, Urbański 7, Plaček 7, S. Mlotek, Nantl 7, Franc 3, Patzel 8/4, Růža 1, Noworyta 8, Gromyko, Skalický, Halama, Jan Užek. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Maloměřic: Kučera 9, Koubek 4.