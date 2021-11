Po sobotní „povinné“ výhře nad Maloměřicemi jsou svěřenci trenéra Michala Brůny v čele domácí soutěže bez ztráty kytičky. Pokračují také v Českém poháru, kde je čeká Zubří, ale hlavně v poháru evropském, tedy EHF Cupu, kde jim los ve Vídni přidělil soupeře pro 3. kolo. Je jím kyperský Anorthosis Famagusta, jenž dokázal ve druhém kole překvapit rakouský Schwaz (nedaleko Innsbrucku).

„Můžeme to považovat za příznivý los vzhledem k tomu, že v osudí byly daleko silnější celky, i kvůli tomu, že jde o zajímavého soupeře a nepotkalo nás třeba to, co se přihodilo Plzni a Zubří, tedy, že hrají proti sobě. To bychom nechtěli, i když finančně by se ušetřilo. Ale v Evropě startujeme proto, abychom fanouškům nabídli zápasy s evropskými soupeři. Co se týče Kypřanů, je třeba se mít na pozoru, protože v poslední sezoně evropského poháru došli až do semifinále,“ připomněl trenér Michal Brůna spanilou jízdu Famagusty.

Trenér Michal Brůna.Zdroj: Ivo Dudek

Ta na své pouti EHF Cupem vyřadila nejen Nové Veselí, ale také rakouský Ferlach, turecký Beykoz a rumunské Baia Mare, takže o snadného soupeře rozhodně nepůjde. „Mají hlavního trenéra, který je dokáže pořádně vybláznit, jsou tam dva dobří cizinci. Hodně sázejí na domácí prostředí, jsou takoví horkokrevní, výbušné povahy, klasičtí Kypřané,“ zhodnotil Brůna v kostce soupeře, se kterým se už Slezané zkontaktovali.

„Nabízeli nám dva zápasy u nich, na to jsme samozřejmě nepřistoupili, protože chceme, aby naši fanoušci viděli zápasy evropské úrovně doma v Karviné, takže se bude hrát normálně doma a venku,“ přidal další novinku Michal Brůna. Věří, že je v silách jeho týmu projít do dalšího kola.

„Kypřané se na hřišti dost hádají s protivníkem, nesmíme se nechat vyprovokovat. Musíme udržet nervy na uzdě a hledět si svého,“ postřehl Brůna.

Dominik Solák (s míčem) je právě jedním z karvinských reprezentantů.Zdroj: Ivo Dudek

Kam dojdou?

Dojít v poháru co nejdál je tajným přáním Karvinských, kteří v soutěžním ročníku 2019/20 dokráčeli do jarního čtvrtfinále soutěže, kde měli hrát s pražskou Duklou, ale pokračování soutěže znemožnil covid. Teď se pokusí o něco podobného, i když se ukazuje, že ani třetí pohárová soutěž v Evropě není nikterak „marná“ a oplývá kvalitou.

V tuto chvíli je ve třetím kole a už v ní nepokračují například rakouské, islandské, nizozemské, srbské či ukrajinské týmy, o kterých se asi nedá říct, že by měly být podřadné výkonnosti. A v soutěži dál zůstávají třeba kluby z Ruska, Rumunska, Norska či Švédska, o kterých si jistě nikdo nedovolí říct, že by neuměly produkovat kvalitní házenou.

Kapitán mužstva Jan Užek by měl brzy zase naskočit do zápasového kolotoče.Zdroj: Ivo Dudek

A jak jsou Karvinští zatím spokojeni se svým účinkováním v celé sezoně? „Zatím jsme neprohráli, což je pozitivní, stejně jako to, že jsme dokázali do mužstva začlenit nové posily. S křídly (Sobol a Harabiš) jsem velmi spokojen, Denis Harabiš se ještě potřebuje zlepšit do obrany, ale pracuje na sobě, na technice a ještě půjde nahoru. Fugas (Patrik Fulnek) byl z Kopřivnice zvyklý na roli lídra a víceméně to stálo na něm, kdežto tady se musí začlenit do našeho soukolí na hřišti a je vidět, že to ještě není ono. Ale i jeho vidím na tréninku, je to profík a určitě se do toho brzy dostane. Chce to čas,“ míní Brůna.

Ten dává také dost šanci mladým hráčům, kteří sbírají minutáž rozhodně ve větším počtu než v minulých dvou sezonách. „Už si je chystáme na play off, abychom to zase netáhli v šesti lidech. Potřebují pravidelně nastupovat a hrát, i na ně už je potřeba svalit určitý díl zodpovědnosti,“ uvažuje trenér Baníku.

Se svým týmem zvládl nabitý měsíc říjen skvěle, tým neztratil v žádném zápase ani bod, nyní je před ním listopad. Sice s reprezentační přestávkou, ale o nic méně náročnější. Většina týmu si během reprepauzy sice oddychne, zato reprezentanti právě naopak. I proto volí Brůna chytře rozložení sil v extraligových zápasech. Strategicky nechává odpočinout tu toho, tu onoho nejvíc vytíženého hráče.

„V týmu máme reprezentantů poměrně dost, moc si neodpočinou. V extralize nás čekají silní soupeři (Lovosice, Plzeň), do toho poháry. Důležité bude, aby byli všichni hráči zdravotně v pořádku,“ zakončil Michal Brůna vyhlídky pro závěr podzimu.