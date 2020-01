Úvod do jejího pokračování jim obstará středeční pohárové semifinále s pražskou Duklou. „Jako obvykle se dá čekat vyrovnané a kvalitní utkání, věříme, že i atraktivní pro diváky, kteří se těší po měsíční pauze zase na naše zápasy,“ doufá v diváckou účast trenér Karviné Marek Michalisko.

Oba soupeři pojmou utkání jako rozjezd do druhé půlky extraligové sezony, pro oba to zároveň bude jedna z generálek na evropský Challenge Cup, ve kterém v únoru čeká oba kluby osmifinále. „Jde o hodně, o postup do finále Českého poháru. Hrajeme doma a chceme vyhrát,“ ujišťuje Michalisko.

Jeho tým si v měsíční pauze odpočinul, pak potrénoval a odehrál i tři přípravné duely. „Ani v jednom jsme nebyli kompletní. Do sestavy nám dost promlouvala i chřipka,“ uznal Michalisko.

Baníkovci během přípravy prohráli s polským Opole 30:31 (17:13), s rakouským týmem Fivers Vídeň 29:35 (13:19), který v odvetě porazili 34:22 (18:15). „Odzkoušeli jsme si věci, které jsme si odzkoušet potřebovali a jsme spokojeni. Zápasy odehráli další kluci, kteří byli na podzim méně vytěžovaní. Výsledky nejsou prvořadé, pro nás to byly především testy, a ty splnily účel,“ pochvaloval si karvinský trenér.

Baníkovcům bude v únoru chybět pivot Jan Užek, který prodělal operační zákrok kolene, naopak se po delší době vrací jiný pivot Václav Franc. „V obraně určitě pomůže,“ věští trenér.

Teď už jsou hráči připraveni na Duklu, kterou chtějí porazit. „Snad se dáme dokupy, někteří kluci se potýkali s nemocemi. Ať už budou oba celky v jakémkoliv složení, pro oba je to vždy prestižní zápas, který budou chtít vyhrát,“ zakončil Michalisko.

Pohárové semifinále se odehraje ve středu 29. ledna v 18 hodin.