„Je to derby, zase to bude náročná práce, jako před týdnem doma v poháru,“ míní trenér Karviné Marek Michalisko, jehož v domácí soutěži kvůli distancu zastupuje na lavičce lídr mužstva Michal Brůna.

„Kopřivnice teď doma dostala 42 gólů (při porážce s Plzní), což se ještě v lize letos nikomu ‚nepovedlo‘, ale o to těžší zápas nás čeká. Kopřivnice se doma bude chtít rehabilitovat. Naposledy vyhrála ve Frýdku, navíc je to derby,“ uvažuje Brůna.

Trenérsky povedou tým dva někdejší spoluhráči z Karviné. On a na domácí straně Lubomír Veřmiřovský. Bere proto Brůna zápas nějak speciálně? „Ani ne. Hrávali jsme spolu, pak i proti sobě, ale prestižní to pro mě není. Veřma není nějaký můj rival či blízký kamarád, abych vzájemný souboj mohl považovat za specifický. To spíš situace v tabulce je hodně zajímavá, čelo je hodně našlapané a pro diváky je to určitě velmi atraktivní,“ uvažuje při pohledu na tabulku, kde prvního a pátého dělí tři body, což už tady dlouho nebylo.

V poháru s Duklou

Karvinští se také v uplynulých dnech dozvěděli jméno svého semifinálového soupeře v domácím poháru. Bude to pražská Dukla, tedy velmi těžký soupeř. Hrát se ale bude v Karviné.

„Los nám přál, měli jsme hrát už tento týden doma, ale na žádost Dukly jsme to přesunuli. Chtěli jsme soupeři vyjít vstříc. Bude se hrát v lednu, což bude před programem v Challenge Cupu dobré pro oba celky,“ uvažuje Brůna.

Týmy se rozehrají ve vzájemném utkání, protože v lednu má extraliga reprezentační přestávku. Národní tým odehraje mistrovství Evropy.

„Dukle schází nějací hráči, rozdáme si to s nimi na férovku v plných sestavách. Do konce roku nás čekají ještě dva extraligové duely, nutno říct, že náročné, ale hodláme je vyhrát. Na Kopřivnici se pečlivě připravíme, jedeme si tam pro dva body. Říkat cokoliv jiného by byl alibismus,“ uzavřel Brůna.