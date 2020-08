Přestože fanoušci mají o cíli pro novou sezonu jasno a je jím pochopitelně titul, současný šéf klubu Michal Brůna hovořil o poznání skromněji. „Původně jsem po všech těch změnách chtěl hrát do pátého místa, ale když vidím dosavadní průběh přípravy, naplňuje mě to optimismem. Chceme hrát určitě o medaile,“ uznal.

Manažer Marek Michalisko pak přiblížil změny v klubu. „Proběhlo to už v médiích, takže jen stručně. Víte, že skončil prezident Roman Mucha, jehož místo zaujal právě Michal Brůna. Já jsem skončil coby trenér a přesunul jsem se na pozici manažera. Jako hlavní trenér bude působit rovněž Michal,“ objasnil Michalisko.

Což znamená, že Brůna prakticky končí svou bohatou hráčskou kariéru. „Naskočím už jen v případě, že se nám zraní tři hráči základu. Jinak ne,“ souhlasil Brůna. Jak svůj přechod na lavičku vnímá? „Samozřejmě to bude velká změna, když jsem opustil palubovku, ale musím říct, že pořádný adrenalin jsem našel i na lavičce,“ pousmál se Brůna.

Koronavir dělá problémy

Michalisko pak také připustil, že v koronavirem zasažené době bylo složité dát dohromady rozpočet. „Nebudeme lhát, museli jsme se uskromnit, byť se snažíme, aby to hráči tak moc nepoznali. Krize zasáhla všechny, v regionu navíc výrazně ovlivnila i činnost společnosti OKD, která už sice není naším partnerem, ale je na ni navázáno spousta firem, které se podílejí na chodu různých sportovních organizací, tedy i nás. Sportovně nás pak krize zastavila v play off, i v evropském poháru, kde jsme byli připraveni poprat se o historický úspěch - postup do semifinále,“ připomněl nedohranou sezonu.

Přestože se tedy peníze obecně shánějí obtížněji, nad startem v evropském poháru se v Baníku dlouho nerozmýšleli. „To rozhodování nebylo složité. My jsme už dříve deklarovali, že poháry chceme hrát a chceme je hrát pravidelně, takže budeme rádi startovat v Evropě i letos. Jen si trochu musíme utáhnout opasky,“ doplnil manažer HCB.

Letos proběhla reorganizace pohárů, Liga mistrů i nově Evropská liga doznaly změn, EHF Cup, kde je přihlášena právě Karviná, by se měl nadále hrát ve vyřazovacím systému.

Přestože sestavit rozpočet pro novou sezonu bylo letos problematičtější, v klubu přes léto rozhodně neseděli se založenýma rukama. „Naším hlavním partnerem se stal Zámeček Petrovice, pracujeme na dalších. Některé projekty ještě nejsou dotaženy do konce, ale je jich několik. Všem partnerům patří velký dík,“ podotkl Michalisko a zdůraznil, že nejdůležitějším partnerem nadále zůstává město Karviná, které klub v těžkých časech stále podporuje.

Na to reagoval Andrzej Bizoń, náměstek karvinského primátora. „Baník nás na domácí i mezinárodní scéně výborně reprezentuje už spoustu let, v jeho řadách působí několik reprezentantů, na což jsme jako město hrdí. Celému klubu, tedy nejen mužům, ale i mládežnickým kategoriím, můžeme slíbit, že město bude i nadále vrcholovou házenou podporovat,“ ujistil Bizoń.

Upoutali pozornost

Přestože z mužstva během koronavirového léta zmizelo pět základových hráčů, počítáme-li i samotného Michala Brůnu (ještě Monczka, Chudoba, Zbránek a Ukrajinec Čosik), mohou si baníkovci dávat do sezony smělé plány.

Z Německa, kde nabral zkušenosti i svalovou hmotu, se vrátil mozek týmu Slavomír Mlotek, z pražské Dukly se pak Karviné podařilo přetáhnout do Slezska Vojtěcha Patzela, který se dle skromných odhadů Deníku vypracuje v dohledné době společně s Dominikem Solákem v tahouny reprezentace.

„Na mě to působí tak, že jsme neoslabili. Nové posily vidím v tom nejlepším světle, protože jak Vojta, tak Slávek jsou extratřída. Velmi pozitivně vnímám i takovou tu chemii, která se během přípravy v kabině tvoří. Pokud si můžu dovolit vyhlásit ambice, prvním jasným cílem je postup do play off a co bude na jaře, se teprve uvidí. A co se týče evropského poháru, chceme dojít do jarní části,“ uvedl kapitán mužstva Jan Užek, rovněž reprezentant.

A jak se dívá na pozici svého nedávného spoluhráče Michala Brůny, z něhož se nyní stal jeho nadřízený? „Michal má velkou výhodu v tom, že nás dokonale za ty poslední roky zná, strávil s námi spoustu času, stejně tak my máme podobnou výhodu, že známe jeho. Rozumíme si a víme, co od něj můžeme čekat,“ nachází Užek klad oproti situaci, kdy by k mužstvu přicházel nový trenér z cizího prostředí.

Sám Brůna může být zatím s průběhem letní přípravy navýsost spokojen. Jeho tým vyhrál všechny zápasy, do nichž zatím nastoupil. A to hrál proti silným polským mužstvům z nejvyšší polské soutěže – Zabrze, Opole či Piotrkówu. „Jsem z toho trochu nervózní, protože zatím to šlape. Mám samozřejmě radost, ale asi by to chtělo už i nějakou prohru, abychom viděli, jak bude mužstvo reagovat,“ říká Brůna.

Sám je z výher nad Opole nebo Zabrze příjemně překvapen. „Koukal jsem, protože plat jednoho polského hráče je stejný jako celé naší základní šestky,“ porovnával. Nemají už Poláci z Karviné trochu strach? „To ne, spíš nás začali zvát i na turnaje,“ zasmál se Brůna, jehož týmu odpadl vrchol přípravy s Fivers Vídeň. Jak jinak, než kvůli koronaviru. „U Rakušanů se objevil covid, takže místo toho jedeme o víkendu k dvojzápasu do Mielce, což je další silný tým polské extraklasy,“ přiblížil Brůna, jenž si pochvaluje i úroveň hráčského kádru.

„Kromě Slávka (Mlotka), který by měl na rozehrávce nahradit mě, a Vojty Patzela, o jehož kvalitách se nemá cenu bavit, nám výkonnostně rostou všichni hráči. Do týmu jsme začlenili další talentované mladíky, jako jsou Jakub Flajsar, Miroslav Halama nebo teprve sedmnáctiletý Petr Široký,“ je spokojen s tvárným hráčským materiálem Michal Brůna.

Budou chybět diváci?

Posledními novinkami z Karviné je příprava spuštění nových webových stránek a opětovné zprovoznění fanshopu s rozšířenou nabídkou. Jediné vrásky mají Slezané na čele z omezení kapacity haly, kam se vejde obvykle téměř dva tisíce fanoušků.

„Každý týden se hygienická omezení mění, my určitě budeme čekat do nejzazšího termínu, abychom se zařídili. Zatím pracujeme s informací, že je povolena čtvrtina kapacity. Diváckou účast u nás to samozřejmě oslabuje, takže z toho nadšení nejsme. Pohráváme si s myšlenkou udělat vchod ze zadního nouzového východu a vytvořit tak dva sektory se samostatnými vchody. V každém bychom pak mohli uplatnit 25 procent kapacity, ale to jsou jen předběžné plány.