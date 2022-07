Galia má v Karviné i syna Kristiána, ale v jednom týmu si (zatím) spolu nezahrají, neboť Galia junior bude minimálně v první půlce sezony působit někde na hostování, aby se vyhrál.

Kádr Baníku se již ale začíná formovat. Z Hranic se vrací křídelník Jan Plaček, z Kopřivnice zase přichází levák Zdeněk Čadra, který v uplynulé sezoně nastřílel 150 branek. „Jsem nadšený, že jsem dostal příležitost hrát za Karvinou. Bude se tady obhajovat titul, to je strašně těžké, ale věřím, že to zvládneme,“ řekl klubovému webu Baníku zkušený borec, který může hrát na pravé spojce i pravém křídle.

Michal Brůna: Hlavní prioritou je udržet ekonomicky zdravý klub

Kromě něj se na angažmá v Karviné mohou nově těšit ještě dva hráči. Z Nového Veselí přišel dvoumetrový Adam Ptáčník, borec s velkým potenciálem, který je v současnosti i v širším kádru reprezentace. „Klub se mi ozval už na začátku minulé sezony a bez problémů jsme se na všem dohodli. Předpokládám, že mou úlohou bude pomoct v obraně a v útočné fázi střelba z dálky,“ míní levá spojka.

Hodně zajímavým příchodem je poslední čerstvé jméno v kádru Baníku – Jonáš Patzel. Mladší bratr reprezentanta Vojty Patzela, který patřil k jasným lídrům Karviné, se do Česka vrací z působení v druholigovém německém Nordhornu.

Tým házenkářských mistrů ligy čeká obměna. Legendární „Nemo“ v Karviné končí

„Přestoupil jsem tam minulý rok, ale nevyšlo to podle mých představ a tak jsem rád, že jsem se vrátil domů. Vojta si karvinské podmínky a zdejší prostředí moc pochvaloval, vím, že je tady skvělá parta i fanoušci, takže se na nové angažmá moc těším,“ okomentoval svůj přestup dvacetiletý rodák z Prahy. Talent české házené se bude snažit navázat na svého o čtyři roky staršího bratra. „Dost jsme to probírali, sledoval jsem pozorně i letošní finále a co se dělo v tom posledním zápase, tak to jsem asi v české lize ještě asi neviděl,“ zasmál se Jonáš.