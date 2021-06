"Plzeň je jednoznačně nejzkušenější tým extraligy. Hráči jako Vinkelhöfer, Stehlík, Škvařil, Šindelář, Tonar, Linhart nebo Douda, to jsou všechno velmi zkušení borci, někteří i bývalí reprezentanti se zkušenostmi ze zahraničí. Ale mají to dobře doplněné i o mladé, jako Nejdla, Režnického nebo Chmelíka. V brance mají vyrovnaný pár brankařů Šmíd - Herajt, na kterých jde vidět škola jejich trenéra a bývalého výborného brankáře Petra Štochla," hodnotí soupeře z Plzně před finále Trenér Baníku Michal Brůna.

"Přeji si samozřejmě výhru našeho týmu, ale je to určitě nejtěžší play off, jaké kluci zažili. Hlavně jim to moc přeji, protože si užijí velký zápas doma. Kluci se už těší, hrát s podporou v zádech, to je velká výhoda. A takové zápasy vás v kolektivním sportu spojí na celý život," dodává.