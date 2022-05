Například srbský bijec Kosta Petrović se přiznal, že mu z atmosféry v prvním utkání naskakovala husí kůže. „Byl jsem překvapený, když na začátku začali naši fanoušci zpívat chorál, bylo to šílené, výborné, naladilo nás to. Nervózní jsem nebyl, výborný začátek nám dodal sebevědomí a už jsme viděli, že se to ubírá dobrým směrem. Snad to bude ve středu pokračovat, i když samozřejmě respektujeme sílu Plzně,“ hlásil po zápase spokojený Petrovć.

Zápasy, kdy se hraje o všechno, má rád. „Tyhle si užívám. Jsem tady s klukama už čtyři měsíce, cítím se jako jejich bratr a společně jsme fakt silní. Udělám vše pro to, abychom dosáhli našeho cíle. Budu pro ostatní bojovat, jako nikdy předtím,“ slibuje horkokrevný balkánec.

Dominik Solák: Ještě to není stoprocentní

Jeho trenér Michal Brůna by takové nasazení, jakým se Baník prezentoval v prvním zápase, uvítal i v pokračování série. „V prvním zápase mohla Plzeň ještě cítit nějakou lehkou únavu, ale to už teď platit nebude. Jsou to profíci, mají dobrého kondičáka a zase se do toho dostanou. Zregenerují a ve středu to pro nás bude mnohem těžší než u nás doma,“ míní Brůna.

Můj dům, můj hrad?

Jeho plzeňský protějšek Petr Štochl odpovídal po utkání na dotaz, jakou roli hraje fakt, když se týmy ve finále střídají s pořadatelstvím po jednom zápase. „Je pravda, že jsme i s dnešním zápasem s Karvinou sehráli čtyři vzájemné duely, jeden ještě v poháru, a pokaždé domácí tým uhájil své domácí prostředí. Je tedy jasné, že pokud chceme obhájit titul, budeme muset jednou vyhrát v Karviné. K tomu se ale ještě neupínáme, i když v hlavách to registrujeme. Teď je pro nás stěžejní zvládnout v duchu té vzájemné bilance středeční domácí zápas, protože pustit Karvinou do trháku 2:0, to už by nebylo dobré,“ uvědomuje si Štochl dobře výhodu, ale i tíhu domácího prostředí, protože fanoušci budou vyžadovat to, aby se doma vyhrávalo.

Byť loni dokázal Talent palubovku Karviné dobýt. „Samozřejmě, že to jde, ale v sobotu nám nebylo dáno a mrzí nás to i z toho důvodu, že Baník umí zahrát lépe, než zahrál. Moc jsme ho neprověřili, proto se musíme do domácího zápasu zlepšit,“ ohlédl se ještě Štochl za utkáním.

A co již zmiňované síly po vyčerpávající bitvě se Zubřím? „Víme, že Karviná přešla přes Duklu rychle 3:0 na zápasy, zatímco my se bili v pěti zápasech. Ale tohle je vždy otázka. My jsme loni hráli ve finále čtyři zápasy, semifinálovou sérii s Duklou jsme dokonce protáhli taky na pět. Ono je to většinou tak, že i když hrajete více zápasů, tak po vyhrané sérii vám to stejně nalije do žil takovou sílu, že s tím vystačíte a v další sérii na to už ani nemyslíte. Ne, že by to samozřejmě bylo super příjemné protahovat sérii, ale sezona se už blíží ke konci a my víme, že maximálně nás čekají už jen čtyři zápasy, takže síly na to určitě sebereme,“ vysvětlil Petr Štochl.

Obrana může být ještě lepší

Michal Brůna také věří, že síly na to překvapit Plzeň v jejím domácím prostředí bude Baník mít. „Jasně, že se budeme snažit uspět už ve středu v Plzni, mančaft na to má, ale taky víme, že tam na nás budou čekat hodně tvrdé podmínky. Plzeňští budou naštvaní, že tady ztráceli od samého začátku a vlastně se do zápasu ani nedostali. Stoprocentně nám to budou chtít vrátit,“ ví Brůna dobře, co ho s týmem v Plzni čeká.

Útěchou může být, že Karvinští dovedou zahrát i lépe, než předvedli v prvním utkání. A to přes fakt, že od Plzně dostali jen 28 gólů. „Třeba v první půli jsme udělali v obraně docela dost chyb, ze kterých pramenilo několik zbytečných gólů. Druhý poločas nám haprovala pravá strana v obraně, ale tam už jsme měli dostatečný náskok a pořád jsme kontrovali hrou sedmi proti šesti. I to určitě v Plzni využijeme,“ slíbil Michal Brůna.