Umožnit dětem ze sociálně slabších rodin sportovat a aktivně žít v kolektivu kamarádů, to chtějí karvinští trenéři malých handbalistů. Stali se mentory projektu Společně z ulice na palubovku, který finančně podpořila Nadace ČEZ. Jsou tak zajištěny prostředky na vybavení mládežníků, tréninky i soustředění.

Jednou z tváří projektu je aktivní hráč HCB Karviná Václav Franc, český reprezentant, který navíc působí i jako šéftrenér mládeže v Baníku.

„V Karviné jsem už tři roky, trénuji děti a skutečně jsem se setkal s případy, že děti nemohly trénovat nebo jezdit na soustředění jen proto, že jejich rodina na to prostě neměla peníze,“ prozradil Franc vlastní zkušenost, která ho přiměla zapojit se do zmíněného projektu.

„V zahraničí je zcela běžné, že se extraligoví hráči věnují dětem a mládeži, zejména těm, kteří nemají doma silné ekonomické zázemí. S dětmi často probíráme záležitosti z rodiny nebo ze školy. Naším cílem je, aby tyto děti neskončily na ulici a nechytli se party, která se toulá po sídlišti,“ dodává Václav Franc.

Spolu s ním se v klubu podílejí na výchově házenkářských nadějí také Janové Užek a Sobol, kteří v Baníku děti trénují. „Vezmeme pod svá křídla deset malých, pohybově nadaných dětí ze sociálně slabých rodin a ukážeme jim, že házená je v Karviné životní styl. Kromě trénování házené jim ukážeme, jak spolu držíme jako tým na hřišti i mimo něj. Část našich extraligových hráčů jsou odchovanci karvinského klubu a společně máme potřebu vrátit našim malým talentům to, co kdysi někdo vložil do nás,“ zakončuje dvoumetrový obranář Franc.