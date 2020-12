Posledních šest zápasů vyhráli a v tomto ohledu jsou nejlepší v lize. V sobotu vrátili v derby porážku i Kopřivnici, která je jedním ze dvou týmů, které dokázaly Baník v nové sezoně porazit.

„Ona je teď bohužel úplně jiná situace, protože když nastala vynucená pauza, netrénovali jsme, ale některé týmy ano a to nás teď dohání. Jsou to rozdílné zápasy a okolnosti hrají proti nám. My jsme do té koronapauzy hráli velice dobře, jenže po ní už se náš mančaft do zaběhlé formy nedostal,“ připustil zklamaný trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

První půle byla vyrovnaná, oba týmy si nedarovaly ani metr palubovky, zachytali oba gólmani. Ten domácí Nemanjna Marjanović měl ale svůj den a chytal skvěle celý zápas. Zlikvidoval několik jasných pozic Kopřivnice a navrch tři sedmimetrové hody!

„Po porážce v prvním utkání si na nás Kopřivnice asi věřila, ale taktiku jsme zvolili stejnou. Mysleli jsme si, že je správná, drželi jsme se jí a vyšlo nám to. Šlo o to vydržet být trpěliví. Kopřivnice poslední dobou nemívá dobré druhé poločasy, my jsme na tom sice podobně, ale fyzicky se cítíme skvěle a v tomto ohledu nás ještě nikdo nepřehrál. Bylo příjemným bonusem, že jsme si nesli do druhé půle malinký náskok, super zachytal Nemo a ve druhé půli jsme už měli navrch,“ pochvaloval si trenér domácího Baníku Michal Brůna.

Pochvalu zaslouží celý tým

Byl rád, že jeho svěřenci nedovolili nebezpečnému soupeři víc než 23 gólů. Střed karvinské obrany fungoval výborně. „Tady bych viděl klíč k úspěchu, tam se odehrávalo to podstatné. Hráči Kopřivnice umí nabíhat do prostoru, jsou to takoví kličkaři, mají to dobře naučené, ostatně tím nás zlobili v tom prvním zápase. Hrají jinak, než většina mužstev, nabíhají zpětně do lajny, a když na to člověk není připravený, vždycky tam někdo propluje za zády, nebo se objeví díra. My jsme po zkušenosti z prvního utkání raději zvolili zataženou obranu 0-6 místo jedna pětky a vyšlo nám to,“ popisoval Brůna.

Zdroj: Ivo Dudek

Přestože se Kopřivnice držela domácích celou první půli, ve druhé už nestačila. Přestože Karvinští nutně museli mít v hlavách, že je Kopřivnice dokázala už jednou porazit. „V první půli šlo opravdu vidět, že jsme se drželi, byl to od nás solidní výkon, kde rozhodovaly jen detaily, které v náš neprospěch hrají dlouhodobě. Karviná na tom byla hlavně lépe psychicky, asi chtěla víc vyhrát. V obraně byl soupeř agresivnější. Sice jsme se ještě dotáhli na 16:15, ale jinak jsme se ve druhé půli neměli o co opřít. Útok nám moc nefunguje, obrana ještě jakž takž, ale v útoku jsme neměli nikoho, kdo by to vzal na sebe. Na 23 branek nejde v Karviné vyhrát, ofenziva prostě drhne a na to se musíme v zimě zaměřit,“ uznal trenér Veřmiřovský.

Zimní období proto využije k dobití baterek. „A taky k tomu, abychom se dostali do psychické pohody, protože když po sérii nezdarů spadnete do špatné dynamiky, tak hlava přestane fungovat a je těžké se z toho dostat. Za normální situace bychom si dali nějaký přátelák a otestovali si, co je špatně, jenže házenou teď hraje jen extraliga. Je to složitá situace,“ přemýšlel kouč Kopřivnice.

To Brůna bude mít příjemnější svátky. „Kluci si zaslouží volno, které jsem jim slíbil. Hlavně, ať jsou všichni v novém roce zdraví. Dneska s nimi mohu být spokojen. Zahrály nám všechny posty, od křídel po pivoty. Slávek Mlotek na dvojce bránil výborně, Vojta Patzel (10 gólů) to celé táhl, o tom ani nemá cenu diskutovat, a co předváděl Ondra Skalický na křídle, z toho jsem byl paf. A takhle bych mohl pokračovat,“ líbil se Brůnovi výkon jeho týmu.

Pochválil i Dominika Soláka, který byl hned zkraje zápasu dvakrát vyloučen, ale pak už vydržel bez dvouminutového trestu. „Skoro padesát minut. Kdyby nám vypadl po třetím vyloučení ze hry, měli bychom problém. Vydržel to bez trestu, přestože byl v centru dění, kde především létal míč,“ ocenil trenér Solákovu snahu.

Baník Karviná – KH Kopřivnice 29:23 (13:11)

Sled: 2:1, 3:4, 5:6, 8:7, 11:8, 11:11, 15:13, 16:15, 20:16, 22:19, 26:20. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmičky: 4/4:6/3. Vyloučení: 7:7. Diváci: 0 (hráno bez diváků).

Karviná: Marjanović, Mokroš – Skalický 7, Patzel 10/4, Solák 7, S. Mlotek, Jan Užek 3, Franc, Nedoma 1, Plaček 1, Růža, Nantl, Gromyko, Drzyzga, Flajsar, Noworyta. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Kopřivnice: Fulnek 6, Donoso 6/1.