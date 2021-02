Svěřenci Michala Brůny po krátké zimní pauze odehráli v neděli svůj první letošní duel, a jistá, byť ne tak výrazná nerozehranost na nich patrná byla.

V dresu soupeře se představil i Jakub Flajsar, jehož Karvinští uvolnili do Nového Veselí na půlroční hostování. „Může mu to herně jedině prospět,“ vysvětlil manažer Baníku Marek Michalisko.

Nové Veselí už nebudí takový respekt jako v předešlých sezonách, a možná proto nebyla koncentrace baníkovců taková, jako kdyby proti ní stála Plzeň či pražská Dukla. I když zrovna na toto trenér Slezanů Michal Brůna před utkáním upozorňoval.

Sympaticky hrající hosté se celou dobu drželi, i když tempo hry určovali Karvinští. Spojky Baníku vytvářely tlak na obranu soupeře, díky čemuž vznikaly v jeho defenzivě okénka. A ta uměli domácí trestat.

„Celou dobu jsme si udržovali náskok, který jsme v závěru navýšili na desetigólový rozdíl. Jestli si někdo myslí, že je to málo, tak je na omylu,“ upozornil trenér Karviné Michal Brůna, čímž dal najevo, že je s výkonem svých hráčů v zásadě spokojen.

Světlo si budou platit sami

„Ale tak jasně, že tam byly i chyby, ale ty se týkaly převážně detailů jednotlivců, které si vysvětlíme. Něco pochytali i gólmani soupeře. Důležité je, že se mladí chytili a dva body jsme splnili,“ dodal Brůna.

Jediné, s čím nebyl spokojen, byla koncovka do prázdné brány. „Doteďka jsem hráčům nechával po tréninku v hale rozsvíceno, aby trénovali střelbu přes celé hřiště. Ode dneška zhasínám a budou si to světlo platit dál sami, protože i když to imrvére trénujeme, nejsme schopni se pořádně trefit,“ prohlásil napůl v žertu Brůna.

Zdroj: Ivo Dudek

Rozporuplné pocity měl trenér hostí Peter Kostka. „Soupeř je výborný, vyhrál zaslouženě, ale pokud to tak mělo být, tak měl vyhrát o pět šest branek, jako tomu bylo celou sobu. Ne, že mu závěrečnými minutami nabídneme takový náskok, který na výsledek a náš výkon vrhá špatné světlo,“ podotkl Kostka, nespokojen s odevzdaným výkonem v posledních deseti minutách.

„Byl to náš třetí zápas v rychlém sledu, dali jsme šanci i hráčům s menším vytížením. Někteří s ní naložili dobře, jiní hůře. Měli jsme se ale držet kréda, že i když je už zápas rozhodnutý a my víme, že prohrajeme, nemůžeme koncovku utkání prostě vypustit. Tohle je extraliga,“ upozornil slovenský kouč.

Utkání i podle něj rozhodla obrana. „My jsme prohrávali hodně osobních soubojů a dostat v prvním poločase dvacet branek, to je prostě hodně. I ve druhém poločase jsme prohrávali souboje jeden na jednoho, z čehož pramenila vyloučení a vinou hry v oslabení nám zcela odešla kontinuita hry,“ zhodnotil Kostka nedělní duel.

Baník Karviná – Sokol Nové Veselí 34:24 (20:15)

Sled: 2:1, 3:4, 6:5, 10:7, 12:8, 16:9, 18:13, 21:17, 25:19, 28:22, 31:23. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmičky: 3/3:5/5. Vyloučení: 3:6. Bez diváků.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Plaček 1, Růža 1, Nedoma 5, Široký, Noworyta 2, Skalický 1, Solák 8, Halama, Urbański 1, S. Mlotek 1, Nantl, Patzel 6/3, Franc 1, Gromyko 7. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek N. Veselí: Ptáčník 5, Parolly 5/5, Korbel 4.