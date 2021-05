Na rozhodující zápas se tak vracejí domů do Karviné, ten se hraje v neděli od 13 hodin před výbornými karvinskými fanoušky, kteří tak budou mít možnost slavit titul se svými hráči na vlastní palubovce.

Diváci sledovali ve finálové sérii už čtvrté vyrovnané utkání. Dosavadní skóre je neskutečně těsné, dvakrát vyhrál Baník 27:26, dvakrát skončilo utkání remízou a sedmičkové rozstřely pak zvládla tradičně Plzeň.

Nutno dodat, že v úterý Karvinští svému soupeři mistrovský pohár doslova vyrvali z rukou, protože Talent už jej prakticky třímal, když pět minut před koncem vedl 26:23. Jenže Nemanja Marjanović pak zavřel svou bránu, třikrát vychytal plzeňské střelce včetně toho nejlepšího Milana Škvařila v domácím posledním útoku, a baníkovci ze závěrečné akce utkání udeřili Vojtěchem Patzlem.

„Přiznám se, že jsem ani nevnímal, jaký je čas, jen jsem viděl, že mi přišel balon do ruky a přede mnou byla brána,“ popisoval šťastný střelec svou rozhodující trefu.

Vítězství svého týmu označil za šťastné. „Ty zápasy jsou si vesměs podobné. Celá série je vyrovnaná, dneska jsme byli šťastnější my. Důležité bylo, že jsme se nevzdávali, a to se počítá. Jinak to bylo zase psychicky i fyzicky náročné,“ vyprávěl po zápase Patzel.

Jeho karvinská mise tak ještě nekončí. „Hraji první play off za Baník, předchozí série s Plzní jsem nezažil, ale určitě si na pohár chceme sáhnout, chceme doma vyhrát a jsem nadšený, že tu možnost máme,“ zakončil karvinský ostrostřelec, který v utkání odvedl penzum práce. Nejen, že přesně střílel, ale uvolňoval i spoluhráče a poctivě bránil.

Právě obrana byla hlavní devízou Karviné, protože fungovala velmi precizně a hlavně za ní chytali výborní brankáři.

Karvinský trenér Michal Brůna začal více používat hru bez brankáře, ne že by to v tomto střetnutí bylo bůhvíco, ale zrovna poslední a rozhodující akce jeho týmu vyšla.

Od začátku výborně chytal Nemanja Marjanović, přesto to Baníku k poločasovému vedení nestačilo, a tak do druhé půle naskočil do brány jeho kolega Petr Mokroš. A také chytal spolehlivě.

Osud tomu chtěl, že po střetu s domácím Šindelářem musel být ošetřován, šel si nuceně sednout na lavičku a právě kvůli ošetřování jej na tři útoky musel mezi tyčemi zastoupit zase Marjanović. Chytil dvě střely a už tam zůstal, aby mohl v závěru předvést fantastický koncert chycených domácích tutovek.

„Posledních pět minut jsme nebyli schopni dát gól. Já sám jsem nedal tutovku, Karviná pak trestala naše neproměňování ložených šancí. Stalo se nám to už v Karviné, kde jsme vedli o čtyři, tam se na nás soupeř taky dotáhl, ale ještě jsme to zvládli na sedmičky. Teď už jsme za to byli potrestaní, musíme si koncovky zápasů pohlídat lépe,“ přemýšlel po utkání plzeňský Michal Tonar.

Po minulém zápase, kdy se střelecky neprosadil, exceloval v utkání Ondřej Skalický (6 branek). Karvinská křídla se totiž probrala v pravý čas a pomohla k úspěchu týmu devíti góly (ještě Nedoma 3).

Důležité góly v závěru obstaral mladý Růža, který musel alternovat za rozehrávače Mlotka, který měl potíže se zraněnou nohou z předešlého duelu. Na celý zápas to z jeho strany nebylo, Mlotek se ale i tak „kousl“ a když mohl, pomohl. Jinak ale hrál právě Růža a obstál, stejně jako celá sestava.

„Vítězství bylo hodně blízko. Jsem naštvaný, protože v závěru jsme vedli o dva góly a měli tam dvě jasné šance, které jsme neproměnili. To se nemůže stát. Nejen, že ty šance nedáme, ale pak jsme i poměrně snadno inkasovali, nebyli jsme dostatečně agresivní v obraně. A navíc necháme vystřelit zrovna Patzela. Závěr nebyl z naší strany dobrý a odsoudili jsme se k tomu, že musíme jet ještě jednou do Karviné,“ byl po zápase hodně nespokojený trenér Plzně Petr Štochl.

Talent Plzeň – Baník Karviná 26:27 (15:13)

Sled: 0:2, 4:3, 6:5, 9:7, 11:9, 14:11, 16:15, 19:18, 20:21, 23:22, 26:23. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 1/1:3/3. Vyloučení: 2:1. Diváci: 500 (omezený počet). Stav série: 2:2.

Nejvíce branek Plzně: Škvařil 8, Nejdl 5.

Karviná: Marjanović, Mokroš – S. Mlotek, Růža 4, Patzel 7/3, Skalický 6, Franc, Nedoma 3, Jan Užek 3, Solák 3, Nantl, Gromyko 1, Noworyta, Plaček, Urbański, Široký. Trenér: Brůna.