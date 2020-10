/FOTO/ Čtyři kola a dost. Druholigoví házenkáři MHK Karviná mají za sebou start do nové sezony. Teď čekají, kdy budou moci znovu hrát. Všechny soutěže totiž kvůli pandemii covidu stojí.

MHK Karviná odstartoval novou sezonu. V poháru vyzve Kopřivnici, v II. lize zatím vede tabulku. | Foto: Ivo Dudek

„Uvidíme, kdy se bude moci pokračovat. Zatím nám nikdo nic konkrétního nesdělil. My jsme dosud odehráli čtyři utkání a není to špatné,“ bilancuje hrající trenér MHK Karviná Jan Dudek vstup svého týmu do nové sezony.