Karvinští z jedenácti zápasů jen třikrát prohráli, jinak brali pokaždé plný počet bodů a dá se čekat, že v novém roce zaútočí na celkové vítězství v soutěži.

„Je to náš cíl. Druhou půlku sezony jsme zvládli výborně na to, v jakém stavu jsme byli. Pokaždé nám totiž někdo chyběl a nejsme zase tak početní, abychom jednotlivé absence v kádru nepociťovali,“ uvedl hrající trenér MHK Jan Dudek, který sám patří k nejlepším střelcům týmu.

Nejvíce družstvu scházel Adam Wozniak, který se zranil hned v prvním kole a zasáhne do hry až v další sezoně. „I vinou toho jsme se celkově zhoršili v obraně. Dostáváme více gólů než v posledním ročníku,“ všiml si Dudek. „Během zimy na tom musíme zapracovat,“ uznal.

Karvinští se v polovině podzimu blýskli vyřazením extraligového Frýdku-Místku v domácím poháru. „Paradoxně jsme hned za dva dny hráli ve Frýdku s béčkem a to nás porazilo. Nebyli jsme kompletní, naopak jsme byli unavení a soupeř měl navíc větší motivaci nás porazit, když jsme zdolali jeho A-tým,“ zasmál se Dudek.

Zvládnutý závěr a derby s Baníkem

Jediné tři porážky MHK mají na svědomí Napajedla, Frýdek-Místek B a také Ostrava, která je v tabulce třetí. „Ještě pořád nechápu, jak na tom může být Ostrava tak dobře. Podle mě patří do doplní poloviny tabulky,“ kroutí hlavou Dudek.

Čelo soutěže je nesmírně vyrovnané. Pět týmů od sebe dělí jediný bod. Další dva celky ztrácejí na první místo tři body. „Takhle vyrovnanou soutěž si z kariéry nevybavuji,“ přiznal Jan Dudek.

Karvinským pomohlo, že poslední čtyři zápasy podzimu vyhráli. „Ale byla to fuška. Jak jsem říkal, jednou chyběl ten, jednou onen. Sám jsem nehrál asi čtyři zápasy. V obraně scházel spolehlivý Mašek, v posledním utkání v Luhačovicích nám dokonce chyběli i dva gólmani. Sláva, že jsme to zvládli a dotáhli se na první místo,“ byl rád za bodové zisky.

Karvinští letos zažili také velký svátek, když si v osmifinále Českého poháru zahráli městské derby s extraligovým Baníkem. „Tohle je taky specialita. Asi málokomu se v kariéře poštěstí zahrát si derby v rámci jednoho města. Moc jsme se na to těšili, v házenkářské hale si už taky dlouho nemusíme zahrát. Byl to svátek, chtěli jsme být důstojnějším soupeřem, ale opět jsme nebyli kompletní, což do výsledku promluvilo,“ ohlížel se Dudek za speciálním duelem.

Mimochodem, komunikovali spolu hráči obou táborů před zápasem na téma, aby náhodou nikdo z házenkářů MHK extraligové borce nezranil? „To ne, my sami klukům fandíme, chodíme se na ně dívat a přejeme jim titul. Věděli jsme, že to odehrajeme normálně, nikdo nechtěl bláznit,“ uzavřel Dudek.